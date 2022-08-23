"Онучата", "вдівці" і плавці: прикордонники розповіли про 7 "цікавих" спроб чоловіків виїхати з України

В Україні від початку повномасштабної війни діє закон про загальну мобілізацію, який забороняє чоловікам призовного віку виїжджати за кордон. Проте деякі громадяни все ж намагаються полишити країну, щоб не потрапити на фронт. Іноді – за допомогою хитрощів, що межують з абсурдом.

Про деякі з таких випадків повідомив Ізмаїльський прикордонний загін.

"Від початку російського широкомасштабного вторгнення справжні чоловіки обрали шлях воїна та призивались по мобілізації. Деякі особи чоловічої статі вирішили втікати за кордон, використовуючи при цьому різні способи", – зауважують прикордонники.

У результаті загін опублікував топ-7 цікавих випадків затримань, коли чоловіки призовного віку (18-60 років) намагалися втекти з території Одеської області до країн-"сусідів" – Молдови та Румунії.

7 місце

Наприкінці "хіт-параду" затримань – шестеро чоловіків на легковику "Рено", які представилися прикордонникам "онучатами", що начебто їхали до бабусі в Болградський район, а опинилися на українсько-молдовському кордоні.

Зокрема, чоловіків призовного віку видало те, що вони навіть не згадали, як звати та за якою адресою проживає старенька.

6 місце

Ще одну спробу масової еміграції за межі державного кордону попередили у Болградському районі на початку березня. Прикордонники тоді затримали одразу 61 чоловіка призовного віку. Допомогли їм у цьому молдовські колеги. Після інциденту усі порушники добровільно вирішили призиватися до лав захисників, кажуть в Ізмаїльському прикордонному загоні.

5 місце

На 5 місці – чоловік, який заради того, щоб покинути Україну під час війни, зробив сину документи про псевдоінвалідність. Проте у нього нічого не вийшло.

"Нехтуючи морально-етичними нормами, чоловік підробив медичний висновок про інвалідність свого 14-річного сина, однак прикордонники виявили ряд ознак підробки медичного документу", – розповідають прикордонники.

4 місце

Наступний "герой" – нібито хворий українець, який намагався виїхати на "лікування" за кордон. Однак прикордонники вивели його на чисту воду і відправили назад.

"4 місце – затримання чоловіка, якого доставила в поромний пункт пропуску "Орлівка" карета швидкої допомоги аж з Болгарії. Але номер не пройшов, охоронці кордону розкусили задум "хворого" та направили його лікуватись до українських медзакладів", – наголошують охоронці кордону.

3 місце

"Трійку переможців" відкриває чоловік, який намагався потрапити до Румунії, сховавшись під заднім сидінням легковика. Його затримали у поромному пункті пропуску "Орлівка" завдяки тому, що разом з прикордонниками був службовий пес. Чотирилапий помітив "живу ковдру", якою накрився чоловік та одразу зреагував.

2 місце

На 2 місце – "затримання у стилі гоголівської містики", як заявили прикордонники. "Винахідливий" чоловік не знайшов кращого способу перетнути кордон, як записати у "мертві душі" свою дружину. Проте українець призовного віку не врахував той факт, що його дружина перетинала кордон після "смерті".

"Пильні прикордонники Ізмаїльського загону вирахували, що паночка після скорботної дати, зазначеної у нотаріально завіреній копії свідоцтва про смерть, ще 8 разів кордон перетинала. Таким чином, "вдівець" з двома неповнолітніми дітьми не зміг перетнути кордон", – розповідають прикордонники.

1 місце

Перше місце серед "винахідливих" чоловіків призовного віку, за версією прикордонників, посідає громадянин, який влаштував заплив Дунаєм. Він намагався потрапити до Румунії.

"В першу чергу через небезпечність, 1 місце віддаємо затриманню плавця на річці Дунай. Він намагався перетнути кордон через Дунай до Румунії і це при тому, що річка небезпечна своєї швидкоплинною течією, а на початку березня вода ще не прогрілась. Завдяки взаємодії з румунськими колегами чоловіка було врятовано", – підсумовують в Ізмаїльському прикордонному загоні.