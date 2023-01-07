Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

Православні християни та греко-католики поки що відзначають Різдво 7 січня – одне з головних свят, що знаменує народження Ісуса Христа.

Українці здавна бережуть і шанують різдвяні традиції, які у нашій країні відрізняються від європейських. Ми змалечку знаємо, що 6 січня, у Святвечір, ходять колядники, а ранок 14 січня, "Старого Нового року", починається з приходу посівальників.

І хоча нині не всі святкують Різдво у дусі давніх українських традицій, але, ймовірно, кожен бодай раз у житті був до них дотичним.

"Українська правда. Життя" підготувала тест, за допомогою якого можна перевірити себе на знання українських різдвяних традицій.