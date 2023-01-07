Тест

Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком? ТЕСТ

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7 січня 2023

Православні християни та греко-католики поки що відзначають Різдво 7 січня – одне з головних свят, що знаменує народження Ісуса Христа. 

Українці здавна бережуть і шанують різдвяні традиції, які у нашій країні відрізняються від європейських. Ми змалечку знаємо, що 6 січня, у Святвечір, ходять колядники, а ранок 14 січня, "Старого Нового року", починається з приходу посівальників.

І хоча нині не всі святкують Різдво у дусі давніх українських традицій, але, ймовірно, кожен бодай раз у житті був до них дотичним. 

"Українська правда. Життя" підготувала тест, за допомогою якого можна перевірити себе на знання українських різдвяних традицій.

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Найважливіше віщування щасливої долі в українців раніше пов’язувалося з приходом:

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Українці прикрашають оселю на Різдво ялинкою з іграшками та гірляндами. Звідки прийшла ця традиція?

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Чи вітають українці одне одного на Різдво поцілунками під омелою?

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14 січня на "Старий Новий рік" в Україні заведено посівати. Хто має це робити?

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Чого, за давнім українським повір'ям, не можна робити на Василя 14 січня?

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Чого щедрувальники бажають господарям дому, куди приходять на Старий Новий рік 13 січня?

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Як українці вітаються одне з одним у перший день Різдва 7 січня?

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В Україні заведено, що діти у Святвечір 6 січня носять вечерю хрещеним. Що зазвичай кладуть до різдвяного кошика?

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Вранці 14 січня засівальники традиційно приходять обсівати оселі родичів, сусідів та знайомих…

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Словами "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!" господарів вітають…

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Чого не можна робити за святковим столом у Святвечір?

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Коли заведено ходити з "живим" вертепом?

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