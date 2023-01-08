Вчені знайшли організм, який може харчуватися тільки вірусами

Науковці з університету Небраска-Лінкольн у США виявили вид мікроба, який здатен харчуватися виключно вірусами.

Дослідження опубліковано в PNAS, пише Science Alert.

Мікроб Halteria є представником прісноводного планктону з роду інфузорій.

Лабораторні зразки його організму здатні споживати хлоровіруси та отримувати від них значну кількість енергії.

Дослідження тривало три роки.Ідея була в тому, що у воді перебуває величезна кількість вірусів і мікроорганізмів, і це може призвести до того, що одні можуть поїдати інших. Попередніх досліджень про це явище було не так багато.

У середині вірусів є амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпіди, азот і фосфор, тож цілком ймовірно, що певні організми могли б харчуватися ними.

Команда дослідників зібрала зразки з прісних водойм та додала до них хлоровіруси. Вони прагнули перевірити, які організми сприйматимуть віруси як їжу, а не як загрозу. Так науковці виявили два види – Halteria та Paramecium, які лишились у воді. Paramecium майже не змінювався у розмірах, утім Halteria споживала хлоровірус та використовувала його як джерело енергії.

За два дні популяція мікробів Halteria зросла приблизно в 15 разів, а популяція вірусу впала в 100 разів.

"Спочатку це було лише припущення, що існує більше організмів Halteria. Але потім вони були досить великими, щоб я міг взяти їх наконечником піпетки, помістити в чисту краплю і порахувати", – каже Делонг.

Далі науковці позначили ДНК хлоровірусу флуорисцентним барвником перш ніж ввести його до взірців планктону. Halteria та Paramecium дійсно з'їдали віруси. Їхні вакуолі (еквівалент шлунку) світилися зеленим.

Вчені також з'ясували, що зростання популяції мікробів та зниження кількості вірусів є пропорційним як у будь-яких стосунках між хижаком та жертвою.

"Тепер ми повинні піти з'ясувати, чи це правда в природі", – заявив еколог.