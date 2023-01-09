На Луганщині затримали двох директорок-колабораціоністок

Тетяна Денисенко
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9 січня 2023

Двом так званим "директоркам" навчальних закладів "лнр" повідомили про підозру в колабораціонізмі. 

Про це інформує Луганська обласна прокуратура.

За даними слідства, навесні 2022 року мешканки Луганської області, віку 62 та 64 років, почали співпрацювати з окупаційною владою псевдореспубліки та обійняли керівні посади.

Перша стала директоркою "Державного загальноосвітнього закладу Луганської народної республіки "Станично-Луганська гімназія", друга – так званої "Луганської середньої школи № 56 імені Костянтина Кутового".

 Фото: belchonock/Depositphotos

На займаних "посадах" фігурантки здійснювали пропаганду у закладах освіти, підтримували дії окупаційної влади та зміну освітньої програми на стандарти освіти держави-агресора.

За протиправні дії жінкам загрожує позбавлення волі на термін до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

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Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути покараною, допоки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком суду.

Нагадуємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що підтримує "очищення" системи української освіти від освітян, які пішли на співпрацю з РФ.

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