На Луганщині затримали двох директорок-колабораціоністок

Двом так званим "директоркам" навчальних закладів "лнр" повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Про це інформує Луганська обласна прокуратура.

За даними слідства, навесні 2022 року мешканки Луганської області, віку 62 та 64 років, почали співпрацювати з окупаційною владою псевдореспубліки та обійняли керівні посади.

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Перша стала директоркою "Державного загальноосвітнього закладу Луганської народної республіки "Станично-Луганська гімназія", друга – так званої "Луганської середньої школи № 56 імені Костянтина Кутового".

На займаних "посадах" фігурантки здійснювали пропаганду у закладах освіти, підтримували дії окупаційної влади та зміну освітньої програми на стандарти освіти держави-агресора.

За протиправні дії жінкам загрожує позбавлення волі на термін до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути покараною, допоки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком суду.

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Нагадуємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що підтримує "очищення" системи української освіти від освітян, які пішли на співпрацю з РФ.