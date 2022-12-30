Більше інформації про військовополонених і зниклих безвісти: координаційний штаб відкрив нову телефонну лінію

Тетяна Денисенко
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30 грудня 2022

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий номер для консультацій.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Відтепер з’явиться більше можливостей проконсультуватися щодо полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.

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Новий безоплатний номер для дзвінків з України: 0 800 300 529.

Для дзвінків з-за кордону: 044 390 43 90 (за тарифами оператора).

 Зображення: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На відміну від звичайних ліній, новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. 

Раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання, звичайні лінії працювали нестабільно, тому додзвонитися було важко. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink.

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Окрім нових номерів, також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу: 095 412 74 24. Координаційний штаб запевняє, що готові надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських Захисників.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародний Комітет Червоного Хреста не може гарантувати безпеку полонених.

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