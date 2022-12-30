Більше інформації про військовополонених і зниклих безвісти: координаційний штаб відкрив нову телефонну лінію

Тетяна Денисенко
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30 грудня 2022

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий номер для консультацій.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Відтепер з’явиться більше можливостей проконсультуватися щодо полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин.

Новий безоплатний номер для дзвінків з України: 0 800 300 529.

Для дзвінків з-за кордону: 044 390 43 90 (за тарифами оператора).

 Зображення: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На відміну від звичайних ліній, новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. 

Раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання, звичайні лінії працювали нестабільно, тому додзвонитися було важко. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink.

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Окрім нових номерів, також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу: 095 412 74 24. Координаційний штаб запевняє, що готові надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських Захисників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародний Комітет Червоного Хреста не може гарантувати безпеку полонених.

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