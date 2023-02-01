17-річний український біженець рекордно швидко вивчив норвезьку мову

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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1 лютого 2023

17-річний українець Михайло Лакатош рекордно швидко вивчив норвезьку мову.

За пів року він зумів пройти тест, на який люди зазвичай витрачають два роки, повідомляє Nrk.

Хлопець тікав від війни і приїхав у Норвегію з України у травні 2022-го. Михайло пішов у місцеву середню школу та спілкувався з однокласниками та вчителями англійською.

Однак після літніх канікул почав говорити норвезькою, а потім здав іспит, який містив аудіювання, читання, усне висловлювання, спілкування та письмове продукування.

 Михайло з викладачкою

Вчителька Михайла каже, що це – найкращий рівень знань, який вона бачила.

Вивчити норвезьку українці допомогли не тільки додаткові уроки з викладачами, але й спілкування з однокласниками. Дуже сильно хлопцю допоміг його друг Йонас, з яким він сидів за однією партою. Спілкуючись з Михайлом, Йонас також зміг трохи вивчити українську.

"Це було важко, але коли ти так багато спілкуєшся з норвежцями і ти є частиною норвезького суспільства, це відбувається трохи автоматично", – каже Михайло Лакатош.

За словами Олафа Хасбі, доцента кафедри мови та літератури Норвезького університету, норвезьку мову важко вивчити, а найкращий спосіб її опанувати – це спілкуватися цією мовою щодня з іншими.

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