У Бахмуті залишається близько 200 дітей – Нацполіція

Наразі у Бахмуті на Донеччині, де тривають запеклі бої з окупантами, залишилося близько 5990 цивільних мешканців, з них приблизно 200 – діти.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Мешканці міста розраховують на допомогу правоохоронців.

Їм постачають продуктові та гігієнічні набори, ліки та забезпечують евакуацію.

Більшість населення вже виїхало, але ще залишаються родини з дітьми.

"Незважаючи на пошкоджений відділ поліції, в місті у режимі 24 на 7 продовжують працювати чергова частина, слідчо-оперативні групи та евакуювальники "Білі Янголи", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нещодавно до правоохоронців звернулась жителька міста Костянтинівка, що на Донеччині, яка попросила вивезти її доньку з найгарячішого району Бахмута.

Правоохоронці з’ясували, що дівчина проживає разом з батьком і своїм другом. Від евакуації які відмовляються, тому 17-річна дівчина не хоче кидати рідних людей.

Підлітків переконали виїжджати, а чоловік – вирішив залишитися.

Під час евакуації на околиці району, де проживає родина, почали прилітати снаряди. Аби не наражати дітей на небезпеку, правоохоронцям довелося перечекати у підвалі.

Після закінчення вибухів дівчину та хлопця посадили в броньоване авто та відвезли у Костянтинівку, де на них чекала мама.

Якщо люди відмовляються евакуюватися до інших регіонів України, їх погоджуються вивозити хоча б до безпечніших районів Донеччини.

Можна виїхати до своїх рідних, друзів, знайомих, або просто обрати більш спокійне місто області для проживання.

"Звернутися за допомогою до евакуаційної групи "Білий Янгол", яка працює на Бахмутському напрямку, можна за телефоном 066-56-15-102", – повідомляє Нацполіція.

Нагадаємо, 7-річний хлопчик Стас з родиною перебував в рідному Бахмуті, коли там велися найзапекліші бої, військові ледь вмовили його батьків виїхати звідти. В соцмережах опублікували відео, де він безстрашно гуляє вулицями міста в рудій шубці.