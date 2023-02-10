Війна може внести свої корективи: як спланувати цілі на рік?

Повномасштабний наступ Росії зруйнував плани кожного українця, про це годі й казати. 24 лютого почався новий відлік часу, відколи кожен з нас має вміти підлаштовуватися під нав’язані нам реалії, вчитися жити й планувати своє життя по-новому.

Як спланувати рік? Чи етично говорити про плани, коли Росія обстрілює українські міста? Яке значення мають цілі в період воєнного стану? Чи є можливість відкласти життя на потім, коли війна закінчиться?

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з тренеркою з розвитку емоційного інтелекту та сімейною психологинею Іриною Юськовою, аби віднайти відповіді на всі запитання.

Планування в умовах повномасштабної війни можливе?

Однозначно, так. Лише в умовах воєнного стану до нього потрібно підходити інакше. Процес вимагає більше гнучкості, адаптації до теперішніх умов та прояву фантазії для урізноманітнення варіантів: "я можу досягти цієї цілі не лише способом А, а й способом Б".

На прикладі 2022 року психологиня демонструє головні відмінності між плануванням та реалізацію в мирний та у воєнний періоди. Каже передусім змінилися цінності.

"У 2021 році вашим головним досягненням могло бути те, що ви придбали авто. А у 2022 – те, що ви вижили. І це про демонстрацію зміни цінностей", – розповідає експертка.

Втім, про плани доречно говорити завжди, навіть за умов повномасштабної війни. Вони можуть додавати стійкості й жаги до життя.

"Рефлексія є обов’язковою частиною якісного планування", – каже Ірина.

Аби перейти до формування цілей на 2023 рік, експертка радить прорефлексувати й проаналізувати плани, які людина ставила собі на 2022-ий та відповісти на запитання:

чи справді для мене це важливо?

чому я маю досягти цього саме зараз?

чи теперішні обставини дозволяють мені виконати цю ціль?

як я почуватимусь, коли досягну своєї мети?

"Для когось рефлексія – це помітити, що я багато років жив чи жила в обмані. Війна показала, що важливе щось інше", – каже експертка.

Крім цього, в теперішніх реаліях варто говорити не про кількість поставлених чи виконаних цілей, а про їхню якість – як людина почувається в цей період, що відчуває.

"За підсумком 2022 року більше чесності з’явилося із собою, я б сказала – люди почали визнавати, що, наприклад, їхні стосунки погані. Якщо вони працювали на не улюбленій роботі, то під час війни вони не можуть змусити себе ризикувати щось робити. Визнають, що краще звільнитися й піти на роботу, яка приноситиме задоволення", – каже Ірина Юськова.

Про що варто пам’ятати, при плануванні цілей на цей рік?

При підготовці плану на 2023-ій варто пам’ятати, що продуктивність кожного з нас під час великої війни, менша. Свою лепту внесла й пандемія коронавірусу, яка розпочалася за 2 роки до повномасштабного наступу Росії. Хоча стресові ситуації здатні впливати на людей по-різному.

"Як і в мирний час, так і під час війни для когось стресова ситуація запускає механізми, мовляв, тепер все можна почати з чистого аркуша, зважитися на щось, що тривалий час відкладав", – говорить експертка.

Виходячи з продуктивності й впливу стресу на організм, кількість цілей на цей рік однозначно буде меншою. Варто пам’ятати, що втілення деяких з них зараз буде не доречним. Коли, наприклад, йдеться про матеріальні речі, як купівля квартири, землі, будинку. Більш своєчасні вони будуть пізніше, коли ситуація в країні буде стабільною. Втім, зараз можна приділити час іншому.

Аби рік був максимально плідним, психологиня радить фокусуватися не лише на цілях, а й вибрати сферу життя, яка буде "під наглядом". Це може бути здоров’я, стосунки, самореалізація – сфера, якій протягом року буде приділена максимальна кількість часу.

"Формально, планування таке саме, як було і не в умовах воєнного стану, але трошки більше любові й підтримки до себе, залишаючи відкритим реченець, бо може піти щось не по плану більше, ніж це було раніше. Тільки не тому, що я лінива чи лінивий, а тому, що війна може внести свої корективи", – каже експертка.

Як спланувати список завдань на рік?

На початку прорефлексуйте про те, як ви почуваєтеся й чого б ви справді хотіли. Адже чесна рефлексія самим із собою підкреслює мотивацію. Коли ви зважите всі свої бажання та можливості, можна переходити до тактики планування року.

"Планування року – це тактика, а не стратегія. Стратегія – це хоча б на 10 років чи глобально – якою, чи яким я бачу себе в старості чи в кінці свого життя, чого я хочу", – розповідає Юськова.

Вона радить підкориговувати свою стратегію двічі на рік: перед новим роком та днем народження. Для кращого виконання поставлених цілей Ірина рекомендує:

Відпочивати, аби накопичити сили й підняти продуктивність.

Тактику, плани на рік робити умовними й не прив’язуватися до сезонів. А реченець зробити більш гнучким. "Адже, ми не знаємо коли почнуться обстріли. Якщо я щось роблю, але є тривога – я встаю і йду в укриття, мої дії перериваються", – каже психологиня.

Концентруватися більше на речах, на які ви можете вплинути.

"Запитуйте себе: те, що мене зараз хвилює, чи я можу на це впливати? Якщо ні, то змінюйте своє відношення до цього. Намагайтеся бути продуктивними там, де ви можете і в тому, на що ви в змозі вплинути", – розповідає Ірина.

Також, час від часу ставте собі запитання: що я можу робити тут і зараз, в цих умовах, для того, аби досягти своєї мети? Так ви будете тримати в фокусі свою ціль, завжди пам’ятати про обставини, в яких перебуваєте та розуміти свої можливості.

"Планування для того і робиться, щоб ми побачили, якими ресурсами володіємо, а якими – ні", – резюмує експертка.