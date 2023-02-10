Вперше в Індії трансгендерна пара стала біологічними батьками. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 лютого 2023

У штаті Керала в Індії вперше у трансгендерної пари – 21-річної Зії Павал та 23-річного Захада – народилася дитина. Стать немовляти батьки не називають. 

Дитина народилася 8 лютого з вагою 2 кг 920 г. Першими знімками Павал поділилася на своїй сторінці в Instagram. 

"Це результат багатьох людей, які були об’єднані молитвою. Спасибі тим, хто був зі мною, це неможливо описати словами", – додала Зії Павал. 

Про ім’я та стать немовляти пара наразі не розповідає. Зія та Захад пояснили, що вони не мають права припускати гендерну ідентичність дитини. 

Фото: Ziya Paval/Instagram

За словами батьків, коли дитина виросте вона сама вирішить, ким себе називати.

Свою стать також не називає партнер Зії Захад. 

Молоде подружжя зізнається, що мріяли стати батьками. Обидва перебували в процесі зміни статі, коли вирішили народити дитину. Утім, на період вагітності вони призупинили гормональну терапію, пише BBC. 

Фото: Ziya Paval/Instagram

Зію Павал народилася чоловіком, а нині ідентифікується як жінка.

Захад, який використовує лише одне ім’я, народився жінкою, а нині ідентифікує себе як чоловік. Саме Захад був вагітний та народив дитину. 

Фото: Ziya Paval/Instagram

Раніше світлини з фотосесії трансгендерної пари стали вірусними. Павал писала що очікує на народження сина та ділилася спільними з Захадом фотографіями.

Фото: Ziya Paval/Instagram

"Тебе чекає не світ, не народ, а мама й тато, які подарують тобі любов. Сьогодні ти ростеш у тата в животі", – писала Павал. 

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