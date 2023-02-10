Вперше в Індії трансгендерна пара стала біологічними батьками. ФОТО

У штаті Керала в Індії вперше у трансгендерної пари – 21-річної Зії Павал та 23-річного Захада – народилася дитина. Стать немовляти батьки не називають.
Дитина народилася 8 лютого з вагою 2 кг 920 г. Першими знімками Павал поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Це результат багатьох людей, які були об’єднані молитвою. Спасибі тим, хто був зі мною, це неможливо описати словами", – додала Зії Павал.
Про ім’я та стать немовляти пара наразі не розповідає. Зія та Захад пояснили, що вони не мають права припускати гендерну ідентичність дитини.
|Фото: Ziya Paval/Instagram
За словами батьків, коли дитина виросте вона сама вирішить, ким себе називати.
Свою стать також не називає партнер Зії Захад.
Молоде подружжя зізнається, що мріяли стати батьками. Обидва перебували в процесі зміни статі, коли вирішили народити дитину. Утім, на період вагітності вони призупинили гормональну терапію, пише BBC.
|Фото: Ziya Paval/Instagram
Зію Павал народилася чоловіком, а нині ідентифікується як жінка.
Захад, який використовує лише одне ім’я, народився жінкою, а нині ідентифікує себе як чоловік. Саме Захад був вагітний та народив дитину.
|Фото: Ziya Paval/Instagram
Раніше світлини з фотосесії трансгендерної пари стали вірусними. Павал писала що очікує на народження сина та ділилася спільними з Захадом фотографіями.
|Фото: Ziya Paval/Instagram
"Тебе чекає не світ, не народ, а мама й тато, які подарують тобі любов. Сьогодні ти ростеш у тата в животі", – писала Павал.
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