Телескоп Хаббл виявив "невловиму" галактику. ФОТО

Космічний телескоп Хаббл сфотографував невловиму карликову галактику Донатьєлло II.

Вона є однією з трьох нещодавно відкритих галактик, повідомляє NASA.

У міжнародному космічному агентстві заявили, що для ідентифікації галактики використали "старомодний спосіб" – астрономи проаналізували дані, а потім за допомогою телескопу підтвердили відкриття.

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Під час відокремлення зірок навіть сучасний телескоп може зіштовхнутися зі складнощами, наголошують астрономи.

Фото: NASA

Дані, які зробили можливим відкриття карликової галактики, були зібрані за допомогою Дослідження темної енергії (DES) – інтенсивного спостереження, яке тривало шість років.

"Використовуючи дані DES, астроном-аматор Джузеппе Донатьєлло зробив своє відкриття – три дуже слабкі галактики, які тепер називаються Донатьєлло II, III і IV відповідно", – зазначили у NASA.

Вони є супутниками більшої галактики Скульптор (також відома як NGC 253). Це означає, що Донатьєлло II, III і IV гравітаційно пов’язані з нею.

Завдяки телескопу Хаббл вдалось отримати зображення кількох слабких галактик з довгою експозицією. На знімках видно скупчення галактик навколо Скульптора. Це й стало підтвердженням незалежного відкриття галактик Донатьєлло.