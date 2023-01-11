NASA виявила планету розміром із Землю

Вчені з NASA виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо своєї зірки.

Планета під назвою TOI 700 е становить 95% розміру Землі та має кам’янисту поверхню, повідомляють у космічному відомстві США.

"Це одна з небагатьох відомих нам систем з декількома невеликими планетами зони проживання", – каже Емілі Гілберт, докторантка лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Планету виявили за допомогою супутника TESS, який був спеціально розроблений і запущений для пошуку планет розміром із Землю, які обертаються навколо сусідніх зірок.

TOI 700 е. Фото: NASA

TOI 700 е обертається протягом 28 днів навколо однойменної маленької червоної карликової зірки, яка розташованої приблизно в 100 світлових роках від Землі.

Нагадаємо, на початку 2023 року над Землю пролетить нещодавно відкрита комета, яка може бути достатньо яскравою, щоб побачити неозброєним оком.