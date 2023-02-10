Багіра та Шері: як кінологи на Львівщині тренують службових цуценят. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 лютого 2023

На Львівщині кінологи поліції взяли до "штату" двох нових чотирилапих напарників.

Багіра та Шері – тримісячні цуценята породи "німецька вівчарка", повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Маленькі "співробітники" вже почали проходити курс навчання.

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Багіру навчають шукати людину за її запаховим слідом, а Шері – знаходити вибухівку, зброю та боєприпаси.

 Новий чотирилапий "напарник"

"Дресирування службового собаки відбувається в кілька етапів. Наприклад, щоб навчити собаку шукати людину за слідом, на першому етапі ми розвиваємо у неї інстинкт здобичі, потім розвиваємо пошукову реакцію, щоб вона могла шукати запах людини. 

Далі пес проходить спецкурс слідової роботи та вибірки людини за її річчю. Найважливіший етап – правильно поставити собаку на слід, щоб вона зрозуміла, що від неї вимагають", – пояснив Ярослав Дмітрієв, заступник начальника кінологічного центру поліції Львівщини. 

Навчання на пошук вибухівки дещо відрізняється. Спершу кінологи розвивають навички апортування (від команди "апорт" – взяти, схопити).

 Шері та Багіра на службі

"Пес Шері дуже здібний, має гарні вроджені навички, тож навчається швидко – вже невдовзі почне вивчати запахи вибухових речовин та їхній пошук", – розповідає Олег Павлишин, інспектор кінологічного центру поліції Львівщини.

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Він додає, що собакам для вивчення усіх необхідних запахів необхідно до року часу. Собак дресують в ігровій формі. Спершу вчать, використовуючи улюблену іграшку – її ховають, а цуценя має знайти. Згодом починають тренувати на пошук вибухових речовин. 

За правильно виконану команду пес отримує заохочення – смаколик або улюблену іграшку.

Кінологи зазначають, що кожен службовий пес проходить загальний курс дресирування – він триває від року до півтора. 

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