Багіра та Шері: як кінологи на Львівщині тренують службових цуценят. ФОТО

На Львівщині кінологи поліції взяли до "штату" двох нових чотирилапих напарників.

Багіра та Шері – тримісячні цуценята породи "німецька вівчарка", повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Маленькі "співробітники" вже почали проходити курс навчання.

Багіру навчають шукати людину за її запаховим слідом, а Шері – знаходити вибухівку, зброю та боєприпаси.

Новий чотирилапий "напарник"

"Дресирування службового собаки відбувається в кілька етапів. Наприклад, щоб навчити собаку шукати людину за слідом, на першому етапі ми розвиваємо у неї інстинкт здобичі, потім розвиваємо пошукову реакцію, щоб вона могла шукати запах людини.

Далі пес проходить спецкурс слідової роботи та вибірки людини за її річчю. Найважливіший етап – правильно поставити собаку на слід, щоб вона зрозуміла, що від неї вимагають", – пояснив Ярослав Дмітрієв, заступник начальника кінологічного центру поліції Львівщини.

Навчання на пошук вибухівки дещо відрізняється. Спершу кінологи розвивають навички апортування (від команди "апорт" – взяти, схопити).

Шері та Багіра на службі

"Пес Шері дуже здібний, має гарні вроджені навички, тож навчається швидко – вже невдовзі почне вивчати запахи вибухових речовин та їхній пошук", – розповідає Олег Павлишин, інспектор кінологічного центру поліції Львівщини.

Він додає, що собакам для вивчення усіх необхідних запахів необхідно до року часу. Собак дресують в ігровій формі. Спершу вчать, використовуючи улюблену іграшку – її ховають, а цуценя має знайти. Згодом починають тренувати на пошук вибухових речовин.

За правильно виконану команду пес отримує заохочення – смаколик або улюблену іграшку.

Кінологи зазначають, що кожен службовий пес проходить загальний курс дресирування – він триває від року до півтора.