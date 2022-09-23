Знайшов 300 вибухових пристроїв: Пес Патрон отримав відзнаку "Чотирилапий захисник"

Кінологічна спілка України нагородила пса Патрона відзнакою "Чотирилапий захисник".

Нагороди отримали також бельгійські вівчарки Тандем, Тор, Алмаз та інші собаки-сапери.

Кінологічна спілка України нагороджувала не лише собак, але й їхніх наставників-кінологів – церемонія відбулася 22 вересня, повідомляє ДСНС.

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"Разом з начальником частини піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайлом Ільєвим Патрон здійснив понад 700 виїздів на розмінування", – кажуть надзвичайники.

Під час цих виїздів сапери виявили та вилучили близько 18 тисяч вибухонебезпечних предметів.

На особистому рахунку Патрона – понад 300 знайдених ВНП, додають у ДСНС.

Пса Патрона нагородили відзнакою "Чотирилапий захисник". Фото: ДСНС

Нагороду також отримав пес Тандем породи бельгійська вівчарка малінуа із Міжрегіонального центру швидкого реагування.

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"Разом зі старшим інструктором службового собаківництва та сапером Романом Перепльотчиковим пес пройшов непростий шлях від маленького грайливого цуцика до службового собаки", – кажуть у ДСНС.

З початку повномасштабного вторгнення Тандем разом з піротехніками ДСНС був залучений до розмінування звільненого від російських окупантів Тростянця на Сумщині.

Він знайшов десятки мін, снарядів та інших ВНП, залишених росіянами.

Нагороди також отримали службові собаки із ЗСУ, Головного управління розвідки, Прикордонної служби, Митної служби, Національної поліції, Державної охорони, СБУ.

"Я наче побував у закритому клубі найкрутіших псів країни. А вони такі всі накачані, такі великі. Ну і я", – "прокоментував" пес Патрон в Instagram.

Він додав, що ця нагорода належить всім службовим і неслужбовим собакам, які допомагають народу України.

"Я попросив Михайла розпиляти її і зробити з неї маленькі відзнаки для всіх-всіх, а Михайло посміявся з мене, і каже, що всіх нагородять обов‘язково власними відзнаками.

Ну і що моєї не вистачило б. То я чекаю", – "каже" Патрон.

Нагороди також отримали службові собаки із ЗСУ, ГУР, СБУ тощо

Нагадаємо, раніше Патрон здобув нагороду "Золота лапа" ірландського кінологічного клубу і кінопремію "Пальмовий пес" у Каннах.

Також зірковий сапер отримав грамоту і бойову монету від двох ветеранських організацій США Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders.