Діаспоряни у США зібрали $850 тисяч для України, продаючи патріотичні свічки. ФОТО

Сім’я з української діаспори у США зібрала понад 851 тисячу доларів для допомоги Україні, продаючи свічки.

Маленький свічковий магазин Door County Candle Company у Вісконсині запустив виробництво свічок у синьо-жовтих кольорах. Патріотичну свічку так і назвали – "Україна".

Усі кошти, виручені від продажу, пожертвували організації Razom for Ukraine, пише "Голос Америки".

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Українка і власниця бізнесу у США Крістіана Трапані розповіла "УП. Життя" історію свічкового бізнесу і сімейного волонтерства.

Сім'я власниці Door County Candle Company Крістіани Трапані з української діаспори. Фото: Крістіана Трапані

"Я – на 100% українка. Я росла, розмовляючи українською мовою, як рідною", – розповідає Крістіана Трапані.

Бабуся Крістіани, Люба Деркач, емігрувала з України в часи Другої світової війни. Тепер вся родина підтримує українців у війні, яку розв’язала Росія.

Дівчина купила компанію Door County Candle у червні 2021 року – ще до великої війни.

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Діаспоряни продавали синьо-жовті свічки і зібрали понад 851 тисячу доларів для допомоги Україні

"У січні 2022 року ми виготовили свічки для української католицької школи в Чикаго, щоб зібрати кошти. Свічка – синьо-жовта і називається "Україна".

Коли Росія вторглася в Україну, до нас зателефонувала моя українська родина. Ми всі були на телефоні, плакали разом з ними. Моя бабуся пережила Другу світову війну, і ми всі були спустошені", – розповіла Крістіана.

Власниця бізнесу оголосила, що буде жертвувати 100% прибутку від продажу свічок фонду Razom for Ukraine.

Синьо-жовту свічку створили ще у 2021 році, а з початком великої війни вона стала "благодійною". Фото: Door County Candle Company

Спочатку благодійній організації планували передати 5 тисяч доларів, але попит на "патріотичну свічку" зростав.

"Ми одразу ж почали продавати сотні таких свічок!", – розповідає Крістіана.

У процесі виробництва беруть участь волонтери, працівники і члени сім'ї, зокрема 83-річна бабуся Люба

Виготовлення однієї синьо-жовтої свічки займає кілька днів. У процесі виробництва беруть участь десятки людей: працівники, волонтери та сім’я власниці.

Зокрема, мама і тато Крістіани щодня роблять свічки, а 83-річна бабуся Люба – допомагає чистити вироби і клеїти на них етикетки.

Тато Крістіани Юрій розливає свічки, бабуся Люба клеїть етикетки, мама також допомагає

"Це благословення, що у нашій громаді так багато волонтерів, які захотіли допомогти нам зробити ці свічки для України. Нам також пощастило, що нам допомагали наші сім'ї.

Завдяки неймовірній підтримці і всім людям, які хочуть допомогти Україні, ми змогли зібрати понад 850 тисяч доларів, а цього тижня надійде ще 9 тисяч доларів", – каже Крістіана.

Свічки по 30 доларів за штуку купували американці, канадійці, українці. Усі виручені кошти передали фонду "Razom for Ukraine"

Синьо-жовті свічки по 30 доларів за штуку купували американці, канадійці та українці. Діаспорянам вдалося зібрати для "Razom for Ukraine" понад $850 тисяч, але вони не планують зупинятися на цьому.

Магазин Door County Candle також виготовляє окопні свічки для військових. Діаспоряни залили понад 10 тисяч окопних свічок, 6 тисяч з яких – уже передали на фронт.

Door County Candle також виготовляє окопні свічки для військових

"Це важливо для мене, тому що Україна – моя Батьківщина. Війна в Україні є світовою проблемою, ми всі повинні активізуватися і допомогти в будь-який спосіб. Я прагну підвищити рівень обізнаності про Україну та зібрати якомога більше коштів", – розповідає Крістіана.

А щоб віддячити Польщі за підтримку України, магазин запустив лімітовану колекцію свічок у кольорах польського прапора. 100% прибутку також отримала організація Razom for Ukraine.

Крістіана і надалі продаватиме свічки заради благодійності, а після перемоги неодмінно відвідає Україну

Крістіана планує продовжувати продаж свічки "Україна" і передавати прибуток до фонду "Razom for Ukraine". Після перемоги жінка також збирається приїхати на Батьківщину своєї бабусі.

"Ще одна моя мета і мрія – відкрити власну свічкову фабрику в Україні, коли вона переможе у війні. Я б хотіла створювати робочі місця та використовувати свічки, щоб збирати кошти для різних місцевих українських організацій.

Свічки "Україна" назавжди залишаться частиною нашої компанії, і ми завжди будемо збирати гроші для України", – додає Крістіана.