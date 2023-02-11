Діаспоряни у США зібрали $850 тисяч для України, продаючи патріотичні свічки. ФОТО

Сім’я з української діаспори у США зібрала понад 851 тисячу доларів для допомоги Україні, продаючи свічки.
Маленький свічковий магазин Door County Candle Company у Вісконсині запустив виробництво свічок у синьо-жовтих кольорах. Патріотичну свічку так і назвали – "Україна".
Усі кошти, виручені від продажу, пожертвували організації Razom for Ukraine, пише "Голос Америки".
Українка і власниця бізнесу у США Крістіана Трапані розповіла "УП. Життя" історію свічкового бізнесу і сімейного волонтерства.
|Сім'я власниці Door County Candle Company Крістіани Трапані з української діаспори. Фото: Крістіана Трапані
"Я – на 100% українка. Я росла, розмовляючи українською мовою, як рідною", – розповідає Крістіана Трапані.
Бабуся Крістіани, Люба Деркач, емігрувала з України в часи Другої світової війни. Тепер вся родина підтримує українців у війні, яку розв’язала Росія.
Дівчина купила компанію Door County Candle у червні 2021 року – ще до великої війни.
|Діаспоряни продавали синьо-жовті свічки і зібрали понад 851 тисячу доларів для допомоги Україні
"У січні 2022 року ми виготовили свічки для української католицької школи в Чикаго, щоб зібрати кошти. Свічка – синьо-жовта і називається "Україна".
Коли Росія вторглася в Україну, до нас зателефонувала моя українська родина. Ми всі були на телефоні, плакали разом з ними. Моя бабуся пережила Другу світову війну, і ми всі були спустошені", – розповіла Крістіана.
Власниця бізнесу оголосила, що буде жертвувати 100% прибутку від продажу свічок фонду Razom for Ukraine.
|Синьо-жовту свічку створили ще у 2021 році, а з початком великої війни вона стала "благодійною". Фото: Door County Candle Company
Спочатку благодійній організації планували передати 5 тисяч доларів, але попит на "патріотичну свічку" зростав.
"Ми одразу ж почали продавати сотні таких свічок!", – розповідає Крістіана.
|У процесі виробництва беруть участь волонтери, працівники і члени сім'ї, зокрема 83-річна бабуся Люба
Виготовлення однієї синьо-жовтої свічки займає кілька днів. У процесі виробництва беруть участь десятки людей: працівники, волонтери та сім’я власниці.
Зокрема, мама і тато Крістіани щодня роблять свічки, а 83-річна бабуся Люба – допомагає чистити вироби і клеїти на них етикетки.
|Тато Крістіани Юрій розливає свічки, бабуся Люба клеїть етикетки, мама також допомагає
"Це благословення, що у нашій громаді так багато волонтерів, які захотіли допомогти нам зробити ці свічки для України. Нам також пощастило, що нам допомагали наші сім'ї.
Завдяки неймовірній підтримці і всім людям, які хочуть допомогти Україні, ми змогли зібрати понад 850 тисяч доларів, а цього тижня надійде ще 9 тисяч доларів", – каже Крістіана.
|Свічки по 30 доларів за штуку купували американці, канадійці, українці. Усі виручені кошти передали фонду "Razom for Ukraine"
Синьо-жовті свічки по 30 доларів за штуку купували американці, канадійці та українці. Діаспорянам вдалося зібрати для "Razom for Ukraine" понад $850 тисяч, але вони не планують зупинятися на цьому.
Магазин Door County Candle також виготовляє окопні свічки для військових. Діаспоряни залили понад 10 тисяч окопних свічок, 6 тисяч з яких – уже передали на фронт.
|Door County Candle також виготовляє окопні свічки для військових
"Це важливо для мене, тому що Україна – моя Батьківщина. Війна в Україні є світовою проблемою, ми всі повинні активізуватися і допомогти в будь-який спосіб. Я прагну підвищити рівень обізнаності про Україну та зібрати якомога більше коштів", – розповідає Крістіана.
А щоб віддячити Польщі за підтримку України, магазин запустив лімітовану колекцію свічок у кольорах польського прапора. 100% прибутку також отримала організація Razom for Ukraine.
|Крістіана і надалі продаватиме свічки заради благодійності, а після перемоги неодмінно відвідає Україну
Крістіана планує продовжувати продаж свічки "Україна" і передавати прибуток до фонду "Razom for Ukraine". Після перемоги жінка також збирається приїхати на Батьківщину своєї бабусі.
"Ще одна моя мета і мрія – відкрити власну свічкову фабрику в Україні, коли вона переможе у війні. Я б хотіла створювати робочі місця та використовувати свічки, щоб збирати кошти для різних місцевих українських організацій.
Свічки "Україна" назавжди залишаться частиною нашої компанії, і ми завжди будемо збирати гроші для України", – додає Крістіана.
|А ось ще одне фото діаспорян-волонтерів у День Незалежності України. На знімку – тато Крістіани
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