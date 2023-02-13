На фронті загинув вівчар з Прикарпаття, який став популярним завдяки унікальній місцевій говірці

На війні загинув вівчар Михайло Кознюк, який став відомий завдяки відео, де він натхненно розповідав про свою роботу на місцевому діалекті.
Відео з хлопцем набрало понад 1.9 млн переглядів.
Про загибель бійця повідомили у Верховинській селищній раді.
Михайло народився у 1996-му у селі Буковець на Прикарпатті. Він служив головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти.
|Михайло Кознюк. Фото: Верховинської селищної ради
Хлопець пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року.
12 лютого 2023-го року на Донеччині Михайло отримав важкі поранення, спричинені ворожим артилерійським обстрілом. Від ран боєць загинув. У військового залишилися батьки.
"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар", – написав капелан 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону Іоан Турчинський.
Після популярного інтерв’ю у Михайла з’явилося чимало шанувальників.
Глядачі оцінили не тільки його говірку, але й щирість, працьовитість та любов до рідної землі.
"Ти був славний син Гуцульщини. Дякую, що боровся за нас, за Україну", – пишуть користувачі Youtube.
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