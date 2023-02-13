На фронті загинув вівчар з Прикарпаття, який став популярним завдяки унікальній місцевій говірці

На війні загинув вівчар Михайло Кознюк, який став відомий завдяки відео, де він натхненно розповідав про свою роботу на місцевому діалекті.

Відео з хлопцем набрало понад 1.9 млн переглядів.

Про загибель бійця повідомили у Верховинській селищній раді.

Реклама:

Михайло народився у 1996-му у селі Буковець на Прикарпатті. Він служив головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти.

Михайло Кознюк. Фото: Верховинської селищної ради

Хлопець пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року.

12 лютого 2023-го року на Донеччині Михайло отримав важкі поранення, спричинені ворожим артилерійським обстрілом. Від ран боєць загинув. У військового залишилися батьки.

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар", – написав капелан 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону Іоан Турчинський.



Після популярного інтерв’ю у Михайла з’явилося чимало шанувальників.

Глядачі оцінили не тільки його говірку, але й щирість, працьовитість та любов до рідної землі.

Реклама:

"Ти був славний син Гуцульщини. Дякую, що боровся за нас, за Україну", – пишуть користувачі Youtube.