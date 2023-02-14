Що не так із Днем Святого Валентина: 10 запитань психологу

День Святого Валентина, який щороку відзначають 14 лютого – дата, коли закохані мали б обмінюватися подарунками, проводити удвох романтичний вечір та нагадувати про свої почуття.

Навколо свята все ж постійно точаться суперечки щодо його доцільності. Але цьогоріч війна внесла свої корективи у сприйняття таких подій.



Чимало пар змушені перебувати далеко одне від одного, тому цей день може бути складним та болючим..



Також можна почути нарікання, що з наближенням Дня Закоханих як самотні, так і ті, хто в парі відчувають негативні емоції, навіть впадають у відчай та депресію.

"Українська правда. Життя" поставила 10 запитань психологиням про те, як пережити свято без відчуття суму та негативних емоцій.

Розібратися з тим, що ж не так із Днем Закоханих, нам допомогли:

Дарія Кудінова – психологиня, арт-терапевтка, членкиня Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації;

– психологиня, арт-терапевтка, членкиня Всеукраїнської арттерапевтичної асоціації; Анастасія Ковальчук – психологиня, експертка фейсбук-групи з психологічної підтримки.

У День святого Валентина може прокинутися відчуття неправильності – не той партнер, не ті подарунки, не така вечеря. Як це пояснити, і що з цим робити?

Дарія Кудінова:

Схожі відчуття виникають у молодих мам, коли картинка реального материнства не співпадає з їхніми очікуваннями.

Згідно з буддистською філософією: "Головна причина наших страждань прихована у наших бажаннях".

Я б цей вислів трохи перефразувала: "Головна причина наших страждань – у наших очікуваннях". Можливо, саме зараз час дозволити собі трохи невизначеності, і сприймати з вдячністю прості речі.

Дарія Кудінова

Анастасія Ковальчук:

У нашому суспільстві є тиск і велика ідеалізація романтичних стосунків, наприклад, у фільмах, книжках. Там показана гарна картинка, як воно має бути, і люди сприймають, що так обов’язково має бути.

Тому у багатьох людей виникають очікування, що саме так правильно і реальність може "не дотягувати", звідси й розчарування. Якщо причина в цьому, то варто старатися бути менш прискіпливими до своїх партнерів, а також обов’язково проговорювати очікування.



Інший варіант, коли може виникнути відчуття неправильності, якщо стосунках справді щось не так, і це найгостріше відчувається саме на День Закоханих. Це привід задуматися про свої очікування від стосунків, про те, що влаштовує, а що ні, і обговорити це з партнером чи партнеркою.

Чи не всі мультфільми від компанії Disney чи романтичні кінофільми закінчують хепі-ендом, а точніше одруженням.

Насправді все ще тільки починається, адже стосунки – це робота, в них потрібно вкладати багато зусиль.

Анастасія Ковальчук

Чи пов’язаний День св. Валентина із Стокгольмським синдромом?

Анастасія Ковальчук:

Стокгольмський синдром – це коли жертва насильства починає проявляти симпатію до агресора. Своєрідний захисний механізм нашої психіки. Ми просто не можемо весь час перебувати в стресі і в жахливих обставинах з думкою, що біля нас ворог.

Людина може починати думати, що кривдник не такий вже і поганий.



Не бачу особливого зв’язку між днем святого Валентина і Стокгольмським синдромом. Бо останній починається з насильства, а тоді виникають почуття. А стосунки, як правило, починаються з почуттів, а згодом може відбуватися насильство.

Дарія Кудінова:

З екранів телебачення, соцмереж та магазинних вітрин все щороку просто кричить про квіти, подарунки й романтику на 14 лютого, тому можна стверджувати, що це свято нам просто нав’язали.

Ще починаючи зі школи дітям наче диктують про необхідність дарувати один одному валентинки на День св. Валентина. Це все проходить під пильним оком однолітків, а в підлітковому віці це викликає багато тривоги та комплексів.

У голові дитини з’являються думки, якщо всі святкують, то і я мушу. Питання невротизується, виникає дисонанс – мені некомфортно, та все одно я маю це любити і святкувати.

Психіка намагається себе захистити, і тоді людина приймає правила гри, приєднуючись до широкого загалу, не зважаючи на власні потреби та вподобання.

Тому День Закоханих, на мою думку, дійсно, можна пов’язати зі Стокгольмським синдромом.

Чи дійсно всі закохані люблять романтику?

Дарія Кудінова:

Поняття романтики в кожного дуже різне, але ми часто керуємося стереотипами й загальноприйнятою картинкою того "як воно має бути".

Важливо повертатись до себе і запитати: а як хочемо саме ми? Правильно не так, як диктує хтось, правильно так, як комфортно саме вам.

Анастасія Ковальчук:

Любов до романтики в парі – це дуже індивідуально. Люди різні, не всім подобаються одні й ті ж речі.



Головне, що варто пам’ятати: все в парі треба обговорювати.

На це все можна подивитися зі сторони різних мов любові, про які писав доктор філософії Гері Чепмен.

Через війну в Україні багато пар має стосунки на відстані. Як їм бути, та чи варто сприймати цей день, наче втрачену дату?



Дарія Кудінова

Тут варто сконцентруватися на думці про перемогу на підтримці один одного, на тому, що ви можете зробити для свого партнера тут і тепер.Можна прислати теплі слова, інтимне фото, помріяти разом про те, як ви зустрінетеся.



Як варіант, зробіть ретроспективу, як ви святкували День Закоханих раніше, тобто передивіться фото, видрукуйте їх чи виставте для нагадування в соцмережах.

Чи просто поділіться приємними спогадами при розмові чи переписці.

Анастасія Ковальчук:

Якщо через певні причини пара не може бути разом цього року, їхнє ключове завдання за цей період, зокрема, і на День Закоханих, – це вибудувати цей контакт між собою на відстані.

На свята відсутність партнерів відчувається найгостріше, тут справді важливо приділити увагу самим собі, подбати про себе. Треба просто сісти і задуматися, що приносить задоволення мені.

Знаю, що є випадки, коли партнерам дуже важко і боляче зідзвонюватися і навіть чути голос одне одного, тому вони домовляються лише переписуватися. Іншим – важливо щодня чути своїх обранців.

Коли, наприклад, хтось з пари на фронті, то варто з розумінням ставитися до того, що він може і забути про це свято. Головне пам’ятати, що це нормально. Це не свідчить про те, що про вас забули чи розлюбили.

Якщо жінка звикла щороку отримувати квіти від партнера, то нічого поганого не буде в тому, що вона в розлуці купить їх собі сама.

Головне, щоб це допомогло пережити цей біль і розлуку. Якщо, навпаки, вони нагадають про приємні моменти, від яких стає сумно, то робити цього не варто.

Тут варто керуватися правилом: все, що може мені допомогти – це вже добре. Треба шукати свій варіант.

Фото: fuzullhanum /Depositphotos

Бізнес заробляє на емоціях. Що робити людям, які стресують від Дня Закоханих, не люблять принти у формі сердечок на вітринах магазинів та впадають у депресію після самої згадки про це свято?

Дарія Кудінова:

Бізнес – це бізнес, в його інтересах на День Закоханих, змусити нас скупити все що має форму сердечка і пов'язане з цим святом.

У наших же інтересах робити так, як хочеться саме нам.

Маєте бажання приєднатися до феєрії свята – зробіть це.

Пам'ятайте про те, що маркетинг любить відшуковувати наші слабкі місця, якусь невпевненість та комплекси.

Та робити так, щоб ми витратили гроші задля тимчасового закриття тої порожнечі всередині.

Дуже важливо прийняти думку, що всі люди різні, та запитати себе чи я чимось гірший, чи кращий за інших, якщо, наприклад, я люблю ківі, а хтось – банан? Так само і з тим, яке свято мені до вподоби, яке – ні.

Анастасія Ковальчук:

Цілком нормально, що не всім можуть подобатися принти у формах сердечок, адже всі люди різні, мають свій досвід та вподобання. Це ні в якому разі не означає, що з вами щось не так.

Якщо свято приносить смуток і відчай щороку, то, можливо, варто таки звернутися до психолога.

‌Чому перспектива залишитися без пари на День святого Валентина так лякає багатьох людей?

Дарія Кудінова:

В День Закоханих відчуття самотності зростає, адже навкруги все кричить про кохання, секс, відносини, і людина мимоволі відчуває тривогу. Якщо я сама, то зі мною, дійсно, щось не так?

Як психологиня, можу вас запевнити: з вами – все так, не зважаючи на те, перебуваєте ви у відносинах, чи ні.

Анастасія Ковальчук:

Насправді якщо ти не маєш пари, то це означає, що ти просто не маєш пари.

Це не говорить ні про твоє IQ, ні про те, що ти не доброзичливий чи про якісь інші риси та задатки.



Я думаю, що крім особистої потреби мати стосунки тут ще впливає суспільний тиск, коли всі довкола тебе розпитують: "Ну що так? В тебе є хлопець/дівчина?", "Ну, коли заміж?". Особливо це стосується дівчат, на них тиснуть найбільше.

Варто просто пам’ятати, що ви – самодостатня доросла людина, з якою все гаразд, адже ви перебуваєте в контакті з собою і світом.

Мені подобається поняття "в стосунках з собою" (self-partnered), коли думаєш про себе, не як про одинака чи одиначку, а про людину, що є в стосунках з собою. Більше того, з цього варто починати.



Вірю, що тільки налагодивши стосунки з собою, віднайшовши внутрішню опору в собі, варто шукати партнера. Інакше великий ризик потрапити у співзалежні стосунки.

Як бути людям, які без пари на День св. Валентина і вважають це трагедією?

Дарія Кудінова:

Як варіант, можна звернутися до психотерапевта і з'ясувати, чому ви вважаєте перебування у відносинах настільки важливим. Пам'ятайте просту істину – якщо вам не цікаво із самим собою, іншим не буде цікаво з вами.

Анастасія Ковальчук:

Якщо ви без пари на День Святого Валентина і для вас – стрес, то варто розглянути цей день як можливість подбати про себе, поспостерігати за собою, що саме приносить радість саме вам.

Звісно, уникнути культу свята, який з усіх сторін на нас тисне – практично не можливо.

Найважливіше – мати відчуття власної цінності, пам’ятати, що зі мною все в порядку. Багато людей потребує контакту з іншими людьми, але він не обов’язково мусить бути в парі, стосунки мають носити не лише романтичний характер. Маємо друзів і родичів – це також контакт і стосунки.

Фото: Ulianna Depositphotos

‌Як перестати трактувати самотність як негативний стан, "коли тебе ніхто не обрав"?

Дарія Кудінова:

Першочергово, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так через те, що ви не маєте пари, то варто з цим питанням звернутися до психолога чи психотерапевта.

Головне питання яке мусить задати собі людина в такій ситуації: чому я вважаю себе цінною, лише якщо маю партнера?

А відчуття того, що зі мною щось не так, часто базується на тому, що людина сприймає себе через призму оцінки, думки інших людей.

Умовно: якщо мене схвалюють інші, значить я – хороший. Якщо говорять про мене негативні речі, значить я – погана людина.

Це може базуватися як на дитячих травмах, так і на тиску суспільства. Про це не можна забувати. Навіть на роботу інколи не беруть самотніх, бо вони,на думку деяких роботодавців, не такі стабільні, як "сімейні".

‌Як "пережити" День Святого Валентина тим, хто без пари і не впасти у відчай?

Дарія Кудінова:

Тут важливо сконцентруватися на собі та своїх бажаннях і обрати, щось таке, що подобається саме вам.

Дівчатам раджу подивитися кліпи з позитивним посилом. Як варіант, Miley Cyrus "Flowers". Варто вслухатися у текст.

Одиноким хлопцям на Валентина, для підняття настрою раджу зробити приємне комусь незнайомому, є багато відео на Youtube: random act of kindness.

Як варіант, ще можна купити повітряні кульки – сердечка і дарувати перехожим дівчатам. Посмішки і хороший настрій – гарантовано.

Анастасія Ковальчук:

Якщо ви самотні, то маєте теж розуміти, як не впадати у відчай саме вам.

Оберіть щось таке, що приносить задоволення саме вам: залиштесь вдома і подивіться цікавий серіал або завітайте до друзів, відвідайте театр чи сходіть в кіно.

Стосунки – це завжди про двох людей, і там є елемент везіння. Чи ми зустрінемо пару, чи ні, не завжди залежить тільки від нас.

‌Чи обов’язково святкувати день закоханих тим, хто в парі?

Анастасія Ковальчук:

Пара повинна сама вирішити і попередньо домовитися, чи святкувати цей день. Якщо одному з партнерів вкрай важливе святкування, а іншого це дратує, то варто обговорити ситуацію.

Тут вже постає питання домовленостей і компромісу, де хтось більше поступається іншому.

Варто проговорювати свої очікування, не треба надіятися на сюрпризи, краще конкретно розповідати, чого ви очікуєте і як саме хочете це отримати.

Дарія Кудінова:

Спитайте себе, що важливіше: правильний ритуал святкування, чи самі відносини.

Якщо, дійсно, відчуваєте стрес від самої згадки про свято, то варто спитати себе: чому я хочу, щоб це свято пройшло ідеально, про що це?

Якщо відповідь на питання буде на зразок: "Щоб не гірше за інших, щоб вразити когось, щоб мамі похвалитися" – то це не про справжні бажання.

Власні прагнення завжди направлені на те, щоб зробити щасливим саме себе, а не інших.

Нагадаємо, думок навколо Дня Закоханих так само багато, як і традицій, яких притаманно дотримуватися на День св. Валентина. "Українська правда. Життя" дізналася як святкують 14 лютого в різних країнах світу.