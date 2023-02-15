РФ ідеологічно перевиховує тисячі українських дітей у таборах – Єльський університет

На території Росії та в окупованому Криму існує мережа таборів, де з українськими дітьми, віком від чотирьох місяців до 17 років, займаються ідеологічним перевихованням та русифікацією.



Про це йдеться у дослідженні, яке провели у Єльському університеті (США) в рамках проєкту Conflict Observatory Дослідники виявили 43 такі заклади.З 24 лютого 2022 року в ці табори потрапило понад 6 тисяч українських дітей і підлітків. Утім, фактична цифра може бути значно більшою.

Дослідники зазначили, що у більшості таких закладів займаються проросійським перевихованням, в деяких – проводять військовий вишкіл дітей або ж призупиняють повернення до батьків в Україну.



У дослідженні йдеться про те, що 12 таборів розташовані на узбережжі Чорного моря, 7 – в окупованому Криму, 10 – недалеко від великих російських міст – Москви, Казані та Єкатеринбурга, а також в Сибірі та на Далекому Сході.

Фото: lucidwaters Depositphotos

Дослідники зазначили, що на живих батьків дітей вчиняють психологічний тиск, щоб отримати дозвіл на відправку дітей в ці табори.



Деякі батьки зізнались дослідникам, що їхніх синів і доньок помістили в подібні заклади бех їхньої згоди.



Також, на основі висновків Єльського університету, 20 дітей з цих таборів були влаштовані в сім'ї в Московській області і зараховані до місцевих шкіл.

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Єльська правозахисна група виявила на території Росії два об'єкти, пов'язані з депортацією дітей-сиріт з України: психіатричну лікарню та сімейний центр.



"Факти у звіті дослідження являють собою порушення четвертої Женевської конвенції", – наголошує одна з авторок дослідження Натаніель Реймонд.



Як зазначала раніше Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA, метою таких дій Російської Федерації є геноцид українського народу та нації.



Нагадаємо, в Україну повернути 16 дітей 7-16 років з Херсонщини, яких окупанти депортували до Росії та окупованого Криму нібито у табори "на відпочинок".