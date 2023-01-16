Близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам – звіт

Росія депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх українців. Більша частина була переміщена з їхніми законними представниками.

Про це розповіли під час презентації аналітичного звіту про депортацію громадян України в Росію та Білорусь.

За інформацією російських джерел, понад 4 млн українців нині перебувають на території Росії. Люди – переважно з Маріуполя та Херсона, депортовані під час повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року депортація відбувалася на тимчасово окупованих територіях.

"Депортація включає кілька етапів та воєнні злочини: катування, нелюдське поводження, фільтраційні табори, які передували депортації" – розповіла Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA.

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Серед депортованих чимало неповнолітніх. За словами Катерини Рашевської, юристки Регіонального центру прав людини, Росія, за різними даними, депортувала від 260 тисяч до майже 700 тисяч неповнолітніх, а також від 1,5 до 2,5 тисяч дітей-сиріт. Щонайменше 400 дітей вже стали членами російських родин.

"Дітей депортували щонайменше до 57 регіонів Росії. Їхня географія абсолютно різна: Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан", – розповіла Рашевська.

Вона додала, що метою таких дій Російської Федерації є геноцид українського народу та нації.

Нагадаємо, дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію.