У школах можуть з’явитися курси з основ тактичної медицини та підготовки – голова комітету ВР з питань освіти

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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15 лютого 2023

У загальноосвітніх школах України можуть з’явитися курси з основ тактичної медицини та підготовки, а також посада "офіцера з безпеки".

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

З його слів, над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за суть та наповнення цих дисциплін.

"Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається", – зазначив Сергій Бабак.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

На його думку, викладати ці дисципліни зокрема можуть ветерани після війни або бійці територіальної оборони.

Як зазначив парламентар, на курсах проводитимуть основи тактичної медицини і підготовки, як для хлопців, так і для дівчат.

Сергій Бабак розповів, що хлопці мають розбиратися в медицині, а дівчата повинні вміти поводитися зі зброєю. Тому важливо, щоб програма була однаковою для усіх дітей.

Він вважає, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10-11-му класах, а й раніше: з 8-9-го, бо частина дітей після закінчення середньої школи йтиме на професійну освіту.

Бабак наголосив, що у питанні структури безпеки у школах "важливо не перегнути".

"Я знаю, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Була максимально робоча ідея додати в школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС", – зазначив голова комітету.

З його слів, ця посада потрібна, щоб стежити за безпекою в школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Завдання офіцера – не так прямо втручатися в усі конфлікти, як передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування.

Нагадаємо, Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що змінювати перелік обов'язкових предметів у національному мультипредметному тесті-2023 не варто. 

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