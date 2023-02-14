У Раді заявили, що обов'язкові предмети НМТ змінювати не варто

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 лютого 2023

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що змінювати перелік обов'язкових предметів у національному мультипредметному тесті-2023 не варто. 

Про це він заявив в ефірі Суспільне Рівне. 

Він аргументував свою думку тим, що до абітурієнтів варто ставитися з повагою, адже вступники вже розпочали підготовку до тестування з визначених предметів.

Сергій Бабак підкреслив, що рішення про включення до тесту двох обов'язкових предметів ґрунтується на експертних висновках. Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти запевняють, що українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність для вступу.

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

"Тобто діти, які успішно складуть українську мову і математику, так само успішно завершать перший курс. Водночас коли ми говорили про предмет на вибір і робили опитування, то майже половина дітей обрала історію України. Вони будуть її складати на вибір. Я не бачу у цьому проблеми, хоча чудово розумію, як предмет історія України насправді формує національну ідентичність", – зазначив голова освітнього комітету Верховної Ради.

Посадовець зауважив, що включення історії України до складу обов'язкових предметів автоматично подовжить час проходження тесту, що збільшить навантаження на учасників НМТ.

"Якщо ми вже місяць тому попередили абітурієнтів, з чого буде складатися тест, на мою особисту думку, зараз змінювати це не зовсім добре для них насправді. Вони вже місяць готуються і вкладають час і ресурси. 

Треба поважати і дітей, і треба розуміти, що безпекова ситуація змушує нас робити коротший тест (три години замість чотирьох) і мати на увазі прогностичну валідність, що краще покаже здатність вступника опанувати програму університету", – підкреслив Сергій Бабак.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт про НМТ-2023 в цілому.

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