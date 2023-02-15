Скільки українців вирощують рослини та працюють на землі – опитування

78% дорослих українців у 2022 році вирощували рослини, 66% робили це на власному городі або в саду біля будинку.

Загалом більшість жителів України позитивно ставляться до роботи на землі та до вирощування рослин, про що свідчать дані опитування, проведеного Київським інститутом соціології.

65% опитаних вирощували овочі та городину для власного споживання, 43% – фрукти, ягоди, горіхи, 34% – кімнатні рослини, 29% – вуличні квіти, 7% – лікарські трави, а 5% – овочі, городину для продажу.

23% українців вирощували рослини вдома, 16% – на дачі, 13% – у полі, 5% – на прибудинковій території і 5% – на балконі.

65% опитаних вирощували овочі та городину для власного споживання

Трохи більше половини (53%) тих, хто вирощував рослини, доглядали за ними щодня або 4-6 днів на тиждень.

61% українців вирощували рослини для задоволення, а 33% – через вимушену необхідність.

Інформацію про те, як вирощувати рослини більшість людей отримували в інтернеті (56%). 51% опитаних зверталися за порадою до родичів, знайомих або сусідів.

61% українців вирощували рослини для задоволення

Результати опитування також свідчать про те, що дорослі українці проводять чимало часу на природі або мають хобі, пов’язане з екосередовищем.

Протягом останніх пів року 31% опитаних ходили в ліс по гриби або ягоди, 27% відвідували парки для відпочинку, 14% займалися риболовлею, 12% ходили у ліс чи гори для відпочинку, а 11% купували квіти для себе.

Дорослі українці проводять чимало часу на природі

83% жителів України робили заготівлі на зиму:

🍏72% консервували овочі, фрукти, ягоди або гриби;

🍓53% заморожували овочі, фрукти, ягоди або гриби;

🍄29% засушували овочі, фрукти, ягоди або гриби;

🌿19% засушували трави або листя, зокрема, для дизайну.

Опитування також показало, що 79% жителів України мають тварин у господарстві:

🐶🐱71% – домашніх улюбленців;

🦆32% – свійських тварин і птицю;

🐝4% – пасіку.

Абсолютна більшість опитаних погодилася з наступними твердженнями:

🥕власноруч вирощені плоди значно смачніші, ніж магазинні;

🌽рослини можуть лікувати, а процес догляду за ними може стати своєрідною психологічною терапією;

🍅робота на землі є частиною української ідентичності;

🍉садівництво – це гарний спосіб відволіктися від проблем;

🌶вирощування рослин гуртує та об‘єднує людей, розвиває почуття солідарності та відчуття спільності;

🥦процес висадки рослин та збирання урожаю викликає позитивні емоції.

Соціологи зробили висновки, що жінки та люди віком 45 років і старші дещо частіше займаються вирощуванням рослин.

"Проте, попри деяку різницю у мірі залучення, більшість дорослих жителів України, не зважаючи на стать, вік, місце проживання, займаються вирощуванням рослин, і у більшості – роблять це для задоволення, а не з необхідності. Також дані опитування свідчать, що позитивне ставлення до вирощування рослин і роботи на землі. Тобто вирощування рослин є універсальним і високою мірою важливим заняттям для багатьох жителів країни", – кажуть соціологи.

Опитування проводилося 24-26 грудня 2022 року методом телефонного інтерв’ю.

Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Населення, що мешкає на тимчасово окупованих територіях, не брало участі в опитуванні. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3,1% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,9% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.