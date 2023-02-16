У Верховній Раді розповіли, коли збільшать заробітні плати педагогам

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
8611
16 лютого 2023

Підняття зарплат педагогам було заплановане в перший рік COVID-19. Втім тоді пріоритет надали медпрацівникам. 

Вже у наступному році щонайменше до такого самого рівня планували збільшити заробітні плати педагогам.

Про це розповів Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Реклама:

У 2022 році в Україні мали зрости заробітні плати педагогам. Втім Росія розпочала повномасштабний наступ. 

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Тому зарплати педагогам влада має намір підняти після завершення війни. 

"Найбільше я хочу, щоб у них піднялася зарплата, і найбільше цього хоче і президент.. Це буде перше, що буде зроблено після війни – підвищення зарплати педагогам", – сказав Сергій Бабак.

За його словами, зробити це раніше неможливо, оскільки всі доходи бюджету йдуть на Збройні сили, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.

"Це найпростіший популістський вихід: підняти зараз зарплати, взяти в борг гроші, щоб наші діти потім їх віддавали. Ми не можемо собі цього дозволити й не хочемо цього робити", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.

Реклама:

Читайте також: 10 проблем освіти, які можуть стати кризою у 2023-му


Реклама:


Реклама:
 7407
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4112
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3431
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат