У Верховній Раді розповіли, коли збільшать заробітні плати педагогам

Підняття зарплат педагогам було заплановане в перший рік COVID-19. Втім тоді пріоритет надали медпрацівникам.

Вже у наступному році щонайменше до такого самого рівня планували збільшити заробітні плати педагогам.

Про це розповів Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У 2022 році в Україні мали зрости заробітні плати педагогам. Втім Росія розпочала повномасштабний наступ.

Тому зарплати педагогам влада має намір підняти після завершення війни.

"Найбільше я хочу, щоб у них піднялася зарплата, і найбільше цього хоче і президент.. Це буде перше, що буде зроблено після війни – підвищення зарплати педагогам", – сказав Сергій Бабак.

За його словами, зробити це раніше неможливо, оскільки всі доходи бюджету йдуть на Збройні сили, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.

"Це найпростіший популістський вихід: підняти зараз зарплати, взяти в борг гроші, щоб наші діти потім їх віддавали. Ми не можемо собі цього дозволити й не хочемо цього робити", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, середня зарплата у вчителів та директорів значно відрізняється по регіонах.