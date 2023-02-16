У США визнали невинним чоловіка, який майже 28 років провів за ґратами

Суд у Міссурі звільнив чоловіка, який провів за ґратами майже 28 років і завжди заперечував, що скоїв злочин, за який потрапив у тюрму.

Про це пише 5 On Your Side та BBC.

Рішення про звільнення 50-річного Ламара Джонсона суд ухвалив на підставі "чітких і переконливих" свідчень двох людей, які доводять невинуватість засудженого.

На виході із судової зали чоловік не приховував свого хвилювання.

Фото: Brian Munoz/St. Louis Public Radio

"Це надзвичайно", - сказав Ламар Джонсон.

В 1994 році Ламара Джонсона засудили за вбивство Маркуса Бойда.

Бойд був застрелений двома чоловіками в масках на ґанку будинку Джонсона.

Обвинувачений неодноразово заявляв, що його не було вдома, коли стався напад.

Під час останнього судового засідання один зі свідків змінив свої свідчення, а інший зізнався в скоєнні злочину. За словами другого свідка, він вбив Бойда разом із ще одним підозрюваним, Філом Кемпбелом, який під час суду майже 28 років тому визнав свою провину й був засуджений до 7 років за ґратами.