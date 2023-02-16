Як навчитися стійкості до стресу: 5 правил від психотерапевта

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

Стійкість – не вроджена характеристика людина, тому за бажанням, кожна людина може набути її. 

Аби впоратися зі зміною настрою, тривожністю й зміцнити свою стійкість, варто пам’ятати про 5 складових: цінності, ефективні дії, мислення, регуляція енергії та емоцій й міцні стосунки.

Про це розповів львівський психотерапевт і дитячий психіатр Олег Романчук.

"Деколи ми всі можемо похитнутися. Але дуже важливо тоді робити вибір встати. Стійкість – це вибір жити", – каже психотерапевт.

Фото: maurus/Depositphotos

Передусім, експерт радить виокремити для себе цінності, які завжди будуть давати силу. Олег Романчук згадує слова свого австрійського колеги цю тему. 

"Віктор Франкл писав, що людина здатна долати навіть найскладніші випробування, якщо може зберегти відчуття сенсу свого життя", – каже лікар. 

Друга складова рецепту – дія

"Не просто сидіти в новинах і в переживаннях за майбутнє. Працювати, волонтерити, виховувати дітей. Кожен має своє місце в строю", – каже Олег Романчук. 

Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos

Третім фактором є корисне мислення. За словами психотерапевта, цей процес "як навігаційна карта для наших дій". 

Наступне, що допоможе виховати в собі стійкість, – це регуляція енергії та емоцій

"Емоції не є проблемою, емоції надають значення подіям, дають енергію для реакцій, комунікують наші потреби іншим. І нам важливо навчитися користуватися цією енергією вправно", – ділиться психотерапевт. 

Чимале значення в індивідуальній стійкості відіграє колективізм, коли людина знає, що не одна стикається з проблемами. Тому п’ятий компонент – це стосунки

"Коли ми маємо міцні стосунки, завдяки колективній стійкості наша індивідуальна стійкість дуже велика", – розповідає лікар. 

Фото: gorgev/Depositphotos

Аби швидше навчитися стійкості, Романчук радить: 

  • більше ходити та рухатися;
  • віднайти свої слова сили, які б давали сили.

"Можете їх надрукувати або зробити заставку на телефон і, коли ви відчуваєте, що ці слова вам потрібні, повторюйте їх", – радить психотерапевт. 

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