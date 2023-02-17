Коли проводять ДНК-експертизу для пошуку зниклих та ідентифікації загиблих? Пояснює омбудсмен

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 лютого 2023

Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. 

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу.

Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон правоохоронні органи відкривають кримінальну справу

Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. 

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

У разі схвалення документа,  здійснюється  забір, перевірка та встановлення наявності/відсутності збігу геномної інформації.

Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. 

Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК-зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого

Тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо.

"Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати із собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Експертиза проводиться коштом держави", – розповідає Лубенець.

Потім ДНК-профіль родича відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводить порівняння ДНК-профілів.

Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходить сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої особи.

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