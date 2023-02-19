У КМДА спростували фейк про підготовку шкіл до надзвичайних заходів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
4910
19 лютого 2023

У мережі оприлюднили фейковий наказ про передачу управління освітніми закладами іншим органам через воєнний стан.

Інформацію спростували у  Департаменті освіти і науки КМДА.

"Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось. 

Усі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки", – наголосили в установі.

 Фото: Olivier26/Depositphotos

В Департаменті зазначили, що ворог намагається сіяти паніку напередодні річниці вторгнення. Тому наразі варто довіряти інформації лише з офіційних джерел. 

Читайте також: У КМДА назвали дату завершення зимових канікул у столичних школах


Реклама:


 877
Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич
 2154
КУЛЬТУРА

Революція Гідності в мистецтві: які твори можуть залишитись “у вічності” і про що вони розповідатимуть

Ганна Щокань
 5433
Суспільство

Зниклі безвісти: як і де шукати військового, з яким втратили зв’язок

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Дозвольте дитині "постріляти": чому важливо давати малечі бавитися у війну і коли гру варто зупиняти

Марія Думич
Пішов добровольцем на "нуль": військовий, який боронив Маріуполь, розповів про бої у центрі міста
ДСНС-ники визволили двох цуценят: один песик впав у яму, інший застряг. ФОТО
Телескоп Hubble зняв дві яскраві молоді зірки у туманності Оріона. ФОТО
Графіті Бенксі в Бородянці вкрили захисним склом. ФОТО
Українським медикам буде простіше підтвердити кваліфікацію за кордоном– МОЗ
КУЛЬТУРА

Революція Гідності в мистецтві: які твори можуть залишитись “у вічності” і про що вони розповідатимуть

Ганна Щокань
Суспільство

Зниклі безвісти: як і де шукати військового, з яким втратили зв’язок

Наталія Найдюк