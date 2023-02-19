У КМДА спростували фейк про підготовку шкіл до надзвичайних заходів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 лютого 2023

У мережі оприлюднили фейковий наказ про передачу управління освітніми закладами іншим органам через воєнний стан.

Інформацію спростували у  Департаменті освіти і науки КМДА.

"Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось. 

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Усі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки", – наголосили в установі.

 Фото: Olivier26/Depositphotos

В Департаменті зазначили, що ворог намагається сіяти паніку напередодні річниці вторгнення. Тому наразі варто довіряти інформації лише з офіційних джерел. 

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