"Чому ви не на фронті?": викладачка ДТЕУ відмовилася вести пару українською

Викладачка Державного торговельно-економічного університету відмовилася переходити на українську мову під час лекції після прохання студентів.

Натомість педагог почала "відправляти" студентів та їхніх батьків на фронт і запитувати, чому вони не пішли в добровольці.

Студенти опублікували аудіозапис інциденту в соцмережах, зокрема в TikTok "КНТЕУЧАН".

"Рєбята, ви вдома сидите і мене тут ще гнобите. Те їм не те, се їм не те – з першого заняття. Хлопці, совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах з ваших батьків, скажіть мені? А самі ви чому тут, чому не на фронті?

18 років вам є. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені? У мене до вас питання, ось я російськомовна, хочу запитати українськомовних – чому ви сидите вдома, ваші батьки чому вдома сидять?", – звучить на записі російською мовою.

Адміністрація столичного університету оперативно відреагувала на інцидент: на офіційній сторінці ДТЕУ y Facebook повідомили, що викладачку Ніну Іванченко вирішили звільнити.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. До університету надійшло звернення студентів та матеріали про порушення викладачем Іванченко Н. О. педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів.

Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення", – йдеться в офіційній заяві.

"Українська правда. Життя" звернулася по коментар до ДТЕУ, а також Ніни Іванченко, але відповіді поки що не отримала.

Нагадаємо, раніше у Києві доцента вишу оштрафували через викладання недержавною мовою.