Мовний омбудсмен прокоментував законність заборони російської у Могилянці

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає законним рішення про заборону спілкування російською мовою у Києво-Могилянській академії.

Про це він повідомив 30 січня в етері телеканалу "Київ" і на Facebook.

Нещодавно у внутрішніх правилах Києво-Могилянської академії прописали, що викладачі, адміністрація та студенти не можуть розмовляти російською в закладі.

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Дехто з українців розкритикував заклад і назвав рішення незаконним, а мовний омбудсмен підтримав нове правило у НаУКМА.

"Національний університет "Києво-Могилянська академія" зробила досить потужний зачин, який, сподіватимусь, буде ретрансльований і в інших університетах України.

Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України", – сказав Тарас Кремінь.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь

Уповноважений додав, що така ініціатива збіглася з тим, що український емігрант зі США Григорій Степанець заповів НаУКМА мільйон доларів. Ще один мільйон він передав Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, а також Українському католицькому університету.

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"Наскільки мені відомо, одне з його побажань – щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності", – сказав омбудсмен.

За його словами, статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови, зокрема в Канаді, США, Європі.

Кремінь звернувся до Міністерства освіти і науки України та Спілки ректорів закладів вищої освіти з проханням не допускати порушень мовного закону у закладах освіти.

Він нагадав, що мова освітнього процесу за законом – державна, що прописано у статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, 27 січня у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" всім заборонили використовувати російську мову у закладі.