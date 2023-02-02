Космодром, НЛО, північне сяйво: найкращі фото з гугл-панорам зібрали на одній платформі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 лютого 2023

Американський розробник Ніл Агарвал створив платформу Wonders of Street View із колекцією незвичайних локацій та сцен, які "зловили" камери для гугл-панорам.

За допомогою нової програми користувачі побачать сотні оригінальних знімків Google Street View, які можна перемикати у рандомному порядку, повідомляє CNET.

Нині Wonders of Street View містить близько 300 локацій, які були опубліковані в інтерактивних картах. 

Наприклад, Ніл помітив сцену освідчення на яхті, закинуте шахтарське містечко в Монтані, групу слонів у Кенії, альпіністів на вершині Евересту, битву чоловіка з динозавром у Німеччині, зустріч дитини з "прибульцем" у Неваді, купу іграшкових панд у Гонконгу, стрибок дельфіна у Чорногорії тощо. 

 Космодром у Техасі. Фото: Wonders of Street View 

На сайті Wonders of Street View також можна побачити Білий дім, космодром SpaceX, в'язницю Алькатрас, Стоунхендж, північне сяйво у Лапландії, підводну церкву в Італії.

 Північне сяйво у Лапландії

Ви можете побачити музей гірчиці, Сікстинську капелу, дім-куб у Канаді, музей НЛО у Нью-Мексико, водоспади, каньйони, пляжі та інші прекрасні місця на планеті.

 Білий дім, США

 Освідчення в Італії

Також у добірці Wonders of Street View зібрані фото незвичних будинків (наприклад, у формі корзини), готелів (у формі картоплини), садових гномів, дивних монументів тощо.

 Слони в тіні, Кенія

Щоб подивитися кожне наступне фото у Wonders of Street View, потрібно натиснути "Random". Також справа на екрані можна поставити лайк, прокоментувати чи поділитись знімком.

 Альпініст у Каліфорнії

"Я витратив кілька тижнів, складаючи список дивних і цікавих місць зі статей і списків, а потім спробував знайти їх у Google Street View. Інші люди також ділилися дивними плямами та аномаліями, які вони бачили у Google Street View протягом багатьох років", – сказав розробник.

 Субмарина в Англії

Google Street View – це функція панорамного перегляду вулиць по всьому світу, яка надається через розширення Google Maps та Google Earth.

 Мистецька крамниця Gods own junkyard

Супутники автоматично фотографують різні локації – і інколи вдається зафільмувати незвичайні сцени.

 "Триногий чоловік" у Канаді

На деяких фото Google дивно "зшиває" зображення – деякі об’єкти накладаються одне на одного або двояться.

 Гігантська голова у Мексиці

"Я думаю, що Street View втілює нашу мрію подорожувати світом, не виходячи з дому…

Сайт містить зображення з Google Maps. Я точно хочу продовжувати додавати більше кадрів зі Street View. Якщо хтось знайде щось цікаве, надішліть це мені", – каже Агарвал.

 Водоспад у Венесуелі

 Купання слонів у Кенії

 Підводна церква, Італія

 Приземлення літака, Кенія

Ось ще трохи дивних фото з гугл-панорам:

 Перший контакт, Невада

 Королівська гідність, Угорщина

 "Вітаємо вдома", Японія

 Атака голубів, Болівія

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 Голова-коробка, Флорида

 Риба-холл у Вісконсині

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