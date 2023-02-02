Космодром, НЛО, північне сяйво: найкращі фото з гугл-панорам зібрали на одній платформі

Американський розробник Ніл Агарвал створив платформу Wonders of Street View із колекцією незвичайних локацій та сцен, які "зловили" камери для гугл-панорам.
За допомогою нової програми користувачі побачать сотні оригінальних знімків Google Street View, які можна перемикати у рандомному порядку, повідомляє CNET.
Нині Wonders of Street View містить близько 300 локацій, які були опубліковані в інтерактивних картах.
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Наприклад, Ніл помітив сцену освідчення на яхті, закинуте шахтарське містечко в Монтані, групу слонів у Кенії, альпіністів на вершині Евересту, битву чоловіка з динозавром у Німеччині, зустріч дитини з "прибульцем" у Неваді, купу іграшкових панд у Гонконгу, стрибок дельфіна у Чорногорії тощо.
На сайті Wonders of Street View також можна побачити Білий дім, космодром SpaceX, в'язницю Алькатрас, Стоунхендж, північне сяйво у Лапландії, підводну церкву в Італії.
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| Північне сяйво у Лапландії
Ви можете побачити музей гірчиці, Сікстинську капелу, дім-куб у Канаді, музей НЛО у Нью-Мексико, водоспади, каньйони, пляжі та інші прекрасні місця на планеті.
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| Білий дім, США
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| Освідчення в Італії
Також у добірці Wonders of Street View зібрані фото незвичних будинків (наприклад, у формі корзини), готелів (у формі картоплини), садових гномів, дивних монументів тощо.
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| Слони в тіні, Кенія
Щоб подивитися кожне наступне фото у Wonders of Street View, потрібно натиснути "Random". Також справа на екрані можна поставити лайк, прокоментувати чи поділитись знімком.
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| Альпініст у Каліфорнії
"Я витратив кілька тижнів, складаючи список дивних і цікавих місць зі статей і списків, а потім спробував знайти їх у Google Street View. Інші люди також ділилися дивними плямами та аномаліями, які вони бачили у Google Street View протягом багатьох років", – сказав розробник.
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| Субмарина в Англії
Google Street View – це функція панорамного перегляду вулиць по всьому світу, яка надається через розширення Google Maps та Google Earth.
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| Мистецька крамниця Gods own junkyard
Супутники автоматично фотографують різні локації – і інколи вдається зафільмувати незвичайні сцени.
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| "Триногий чоловік" у Канаді
На деяких фото Google дивно "зшиває" зображення – деякі об’єкти накладаються одне на одного або двояться.
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| Гігантська голова у Мексиці
"Я думаю, що Street View втілює нашу мрію подорожувати світом, не виходячи з дому…
Сайт містить зображення з Google Maps. Я точно хочу продовжувати додавати більше кадрів зі Street View. Якщо хтось знайде щось цікаве, надішліть це мені", – каже Агарвал.
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| Водоспад у Венесуелі
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| Купання слонів у Кенії
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| Підводна церква, Італія
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| Приземлення літака, Кенія
Ось ще трохи дивних фото з гугл-панорам:
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| Перший контакт, Невада
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| Королівська гідність, Угорщина
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| "Вітаємо вдома", Японія
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| Атака голубів, Болівія
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| Голова-коробка, Флорида
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| Риба-холл у Вісконсині
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