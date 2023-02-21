Французький режисер перерахує гонорари від документалок про Україну на допомогу українцям

Французький режисер, письменник і кінорежисер Бернар-Анрі Леві перерахує свої гонорари від показів двох документальних фільмів про Україну до Фундації Олени Зеленської на підтримку постраждалих від війни.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у Фонді Олени Зеленської.

Бернар-Анрі Леві побував у гарячих точках на передовій в Україні та зняв два документальні фільми: "Чому Україна?" та "Слава Україні".

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Перший вийшов в прокат в червні 2022 року. Прем’єра другого відбулася на початку лютого 2023 року. Очікується, що кіно вийде в прокат 22 лютого у Франції, а потім в США.

Стрічка "Слава Україні" була знята під час чотирьох поїздок Леві в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після побаченого режисер вирішив спрямувати свої доходи від двох фільмів на підтримку українців.

"Я сподіваюся, що мій фільм "Слава Україні", навіть скромно, пролунає як заклик до країн-союзників продовжувати підтримувати Україну, робити більше і рятувати життя", – поділився Леві.

Свої гонорари режисер вирішив втілити через Фундацію Олени Зеленської.

Ізюм, Харківська область. Фото: Anton_Moroz/Depositphotos

За словами директорки фундації Ніни Горбачової, пожертви будуть спрямовані на реконструкцію Ізюмської центральної міської лікарні. Це найбільший та найважливіший медзаклад у Харківській області.

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"Через постійні обстріли, відключення світла та пошкодження інфраструктури тисячі українців на деокупованих територіях живуть на межі гуманітарної катастрофи. Вони потребують нашої термінової підтримки. Я щаслива, що наша груднева презентація в Парижі змінила сприйняття з "відбудови після перемоги України" на "відбудову зараз"", – сказала Горбачова.

Нагадаємо, стрічка Шона Пенна та Аарона Кауфмана "Суперсила" стала центральною подією Берлінале. Цим показом підкреслили офіційну позицію "солідарності з Україною".