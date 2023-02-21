МОН закликає школи в Україні перейти на онлайн-навчання 22-24 лютого

Освітнім закладам у всіх областях України рекомендують перевести дітей на онлайн-формат навчання 22-24 лютого.

Такі заходи радять запровадити через можливі обстріли РФ до річниці повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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"З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі", – зазначив він.

Наразі відомо, що деякі регіони не планують повністю переходити на дистанційне навчання.

Наприклад, у Київській міській адміністрації повідомили, що учні продовжать навчання у змішаному форматі 22-24 лютого.

"У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу", – зазначили в Департаменті освіти і науки Києва.

У міськраді також нагадали, що батьки можуть залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

Водночас Сергій Шкарлет нагадав, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано.

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Шкарлет наголосив, що ворог нехтує нормами міжнародного та гуманітарного права, вбиваючи мирне населення. За рік повномасштабного вторгнення в Україні загинула 461 дитина, ще майже тисяча – отримали поранення.