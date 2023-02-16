У МОН розповіли, скільки шкіл та садочків працює очно або дистанційно

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

В Україні станом на 24 січня працює 12 926 закладів загальної середньої освіти.

Зокрема, у 3 955 школах діти навчаються очно, у 4 363 – дистанційно, а в 4608 – за змішаною формою.

Про це йдеться у звіті Міністерства освіти і науки станом на січень 2023 року за даними департаментів освіти обласних військових адміністрацій.

Майже 10 тисяч закладів надають освітні послуги переселенцям (а це понад 156 тисяч учнів).

 Фото: Thomas Barwick/Getty Images

Водночас 905 шкіл перебувають на окупованих територіях:

  • Донецька область – 158 закладів освіти; 
  • Запорізька область – 255;
  • Луганська область – 252;
  • Миколаївська область – 2;
  • Харківська область – 8;
  • Херсонська область – 230.

За кордоном продовжують перебувати понад 510 тисяч школярів та понад 12 тисяч педагогів.

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Дитсадки

За оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій, освітній процес розпочали 9 689 закладів дошкільної освіти.

Зокрема, у 5068 садочках діти вчаться очно, у 3204 – за дистанційною формою, а 1417 закладів проводять навчання за змішаною формою.

Загалом 63,5% дітей дошкільного віку вчаться у різних закладах освіти. 

Понад 6 тисяч дитсадків надають освітні послуги переселенцям, а 921 дитсадок перебуває під російською окупацією.

У садочках функціонує понад 4,5 тисячі інклюзивних груп, де вчаться понад 7 тисяч дітей з особливими освітніми потребами.

Спеціальні школи

За даними МОН, в Україні функціонує 273 спеціальних заклади загальної середньої освіти, де вчиться понад 34 тисячі дітей. 

"Навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні та безпечних умов, створених в закладах освіти, відбувається за очною, дистанційною та змішаною формами.

З числа здобувачів освіти зазначених закладів 8 577 осіб проживає/утримується в пансіонах цих закладів", – йдеться у звіті.

Водночас у закладах, які розміщені в найбільш потенційно небезпечних областях, (Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській, Луганській) діти не проживають.

За кордоном перебуває 1 220 дітей з особливими освітніми потребами, яких евакуювали у складі шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків тощо.

З початку повномасштабного вторгнення 36 закладів з числа спеціальних, санаторних закладів освіти та дитячих будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. 

Це заклади Донецької (10), Запорізької (3), Луганської (5), Миколаївської (4), Одеської (1), Харківської (6) областей та Києва (7). У спеціальних Києва закладах тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо, станом на 14 лютого, внаслідок дій російських окупантів в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, а повністю зруйновано – 338.

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