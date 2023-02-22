140 кажанів поселились на балконі: у Дніпрі врятували зграю рукокрилих

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 лютого 2023

До служби порятунку звернулись мешканці квартири багатоповерхівки у Дніпрі, які виявили зграю кажанів на своєму балконі.

Про цей випадок розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Власник квартири підготувався до приїзду рятувальників: викликав будівельну бригаду, яка розібрала гіпсокартонні стіни та підвісну стелю лоджії.

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Працівники ДСНС під утеплювачем виявили зграю кажанів: їх було 140 осіб.

 Кажани від утеплювачем на балконі. Фото: ДСНС

Тварин помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

 Кажани у безпеці

Нагадаємо, кажани не є небезпечними тваринам  для людей, хоча й можуть переносити віруси. 

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