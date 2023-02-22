140 кажанів поселились на балконі: у Дніпрі врятували зграю рукокрилих

До служби порятунку звернулись мешканці квартири багатоповерхівки у Дніпрі, які виявили зграю кажанів на своєму балконі.
Про цей випадок розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Власник квартири підготувався до приїзду рятувальників: викликав будівельну бригаду, яка розібрала гіпсокартонні стіни та підвісну стелю лоджії.
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Працівники ДСНС під утеплювачем виявили зграю кажанів: їх було 140 осіб.
|Кажани від утеплювачем на балконі. Фото: ДСНС
Тварин помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.
|Кажани у безпеці
Нагадаємо, кажани не є небезпечними тваринам для людей, хоча й можуть переносити віруси.
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