Маршрут у формі собаки: киянин пробіг півмарафон, щоб допомогти кінологічному підрозділу

Всеволод Севастьянов пробіг 23 кілометри за маршрутом, який на карті нагадує силует собаки.
Цю відстань він здолав, щоб допомогти зібрати кошти для кінологічного загону, повідомили у громадській організації UAnimals.
"Ідея пробігти маршрут у вигляді собаки виникла досить давно, але ніяк не міг її реалізувати. Всьому свій час. На початку року побачив інформацію про збір для рятувального підрозділу "Антарес" від UAnimals і вирішив, що час бігового малюнку настав.
Зібрані гроші підуть на авто, пальне та амуніцію для рятувальників та їх чотирилапих побратимів, які рятують людей з-під завалів після російських обстрілів", – розповів Всеволод у коментарі для "УП.Життя".
|Карта маршруту
Спортсмен зазначає, що збір триває.
Він поділився, що його дуже надихають приємні та мотивуючі відгуки. Всеволод каже, що навіть вже є охочі повторити його маршрут пішки або на авто.
"Мотивує ще те, що своєю біговою творчістю є можливість привертати увагу, організовувати та долучатися до зборів, які допомагають нашій країні наближати перемогу!", – зазначає чоловік.
|Всеволод Севастьянов. Фото: UAnimals
У громадській організації додали, Всеволод регулярно бігає на підтримку зборів для армії і викладає треки пробіжок під гештеґом #CreativeRunDvizh.
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