Маршрут у формі собаки: киянин пробіг півмарафон, щоб допомогти кінологічному підрозділу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 лютого 2023

Всеволод Севастьянов  пробіг 23 кілометри за маршрутом, який на карті нагадує силует собаки.

Цю відстань він здолав, щоб допомогти зібрати кошти для кінологічного загону, повідомили у громадській організації UAnimals.

"Ідея пробігти маршрут у вигляді собаки виникла досить давно, але ніяк не міг її реалізувати. Всьому свій час. На початку року побачив інформацію про збір для рятувального підрозділу "Антарес" від UAnimals і вирішив, що час бігового малюнку настав. 

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Зібрані гроші підуть на авто, пальне та амуніцію для рятувальників та їх чотирилапих побратимів, які рятують людей з-під завалів після російських обстрілів", – розповів Всеволод у коментарі для "УП.Життя".

 Карта маршруту

Спортсмен зазначає, що збір триває. 

Він поділився, що його дуже надихають приємні та мотивуючі відгуки. Всеволод каже, що навіть вже є охочі повторити його маршрут пішки або на авто. 

"Мотивує ще те, що своєю біговою творчістю є можливість привертати увагу, організовувати та долучатися до зборів, які допомагають нашій країні наближати перемогу!", – зазначає чоловік.

 Всеволод Севастьянов. Фото: UAnimals

У громадській організації додали, Всеволод регулярно бігає на підтримку зборів для армії і викладає треки пробіжок під гештеґом #CreativeRunDvizh. 

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