Як здавна святкували Масницю в Україні? ТЕСТ на знання традицій

Масниця – традиційне українське свято, яке відзначають за тиждень до Великого посту.

Цього року воно розпочинається 20 лютого, а закінчується 26.

Як розповідає доцентка кафедри документознавства і музейної справи, кандидатка історичних наук ВНУ імені Лесі Українки Алла Дмитренко, першопочаткова назва свята в Україні – Колодка, Колодій.

"Якщо почитати праці українського етнолога, фольклориста Павла Чубинського, то він писав, що у 19 ст. воно було притаманне для всієї України", – каже Алла Дмитренко.

Вона додає, що під впливом Радянської влади, десь після 1950 року, традиції трансформувались і дещо змінилися.

УП.Життя пропонує пройти тест і перевірити, наскільки ви знаєте українські традиції святкування Масниці. Про них розповіли Алла Дмитренко та фольклорист, філолог, доктор філологічних наук Віктор Давидюк.