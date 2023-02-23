Тест

Як здавна святкували Масницю в Україні? ТЕСТ на знання традицій

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23 лютого 2023

Масниця – традиційне українське свято, яке відзначають за тиждень до Великого посту.

Цього року воно розпочинається 20 лютого, а закінчується 26

Як розповідає доцентка кафедри документознавства і музейної справи, кандидатка історичних наук ВНУ імені Лесі Українки Алла Дмитренко, першопочаткова назва свята в Україні – Колодка, Колодій.

"Якщо почитати праці  українського етнолога, фольклориста Павла Чубинського, то він писав, що у 19 ст. воно було притаманне для всієї України", – каже Алла Дмитренко

Вона додає, що під впливом Радянської влади, десь після 1950 року, традиції трансформувались і дещо змінилися. 

УП.Життя пропонує пройти тест і перевірити, наскільки ви знаєте українські традиції святкування Масниці. Про них розповіли Алла Дмитренко та фольклорист, філолог, доктор філологічних наук Віктор Давидюк.

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Чи є Масниця і Колодка єдиними назвами святкування тижня перед Великоднем в Україні?

Галина Олійник
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Яку страву українці традиційно готували на Масницю?

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Вдавнину українці палили так звану бабу (опудало) на Масницю?

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В Україні існувала традиція почастунку родичів на Масницю. Хто кого возив додому на це свято?

Depositphotos/filistimlyanin
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Чи характерна назва Масниця для всіх областей України?

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Чим українці займалися на Масницю?

Depositphotos/zoryanchik
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"Масниця" є перекладом з російського слова "Масляная"?

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Чи є традиційними на Масницю в Україні танці, гучні забави, які супроводжуються підніманням рук до гори?

Depositphotos/Lester120
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Як довго святкували Масницю або ж Колодія в Україні у стародавні часи?

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"Не женився єси, то колодку носи!". Чи є це прислів’я надбанням українських традицій святкування Масниці?

Галина Олійник
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Традиційною стравою в Україні на Масляну були стулики.

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Українські жінки традиційно збиралися в шинку чи в когось вдома на старовинне свято Масниці?

Depositphotos/OlegDoroshenko
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