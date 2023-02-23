У Києві чоловіка можуть покарати за психологічне насильство щодо цивільної дружини

Яна Осадча журналістка УП.Життя
9559
23 лютого 2023

Київська прокуратура оголосила про підозру чоловікові, який вчиняв психологічне насильство щодо цивільної дружини.

Про це повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що 43-річний чоловік впродовж двох років систематично приходив додому у нетверезому стані та ображав жінку, лаявся на неї нецензурними словами, принижував та вчиняв психологічний тиск.

Як свідчать висновки судово-психіатричного експерта, такі дії чоловіка завдали потерпілій психотравмуючі переживання, принижували її честь і гідність, погіршили якість її життя та соціальні стосунки.

 Фото: Київська прокуратура

"У зв’язку з цим кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство", – кажуть у прокуратурі.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

У прокуратурі нагадують, що для всіх, хто потерпає від домашнього насильства, працює цілодобова служба "Телефон довіри".

Звернутися можна за номерами:

  • 1500 (зі стаціонарного);
  • 044 272 1500 (з мобільного).

Нагадаємо, нещодавно у Києві 59-річний чоловік побив дружину та дорослу доньку на очах у двох малолітніх онучок. Поліціянти склали на чоловіка адміністративні протоколи.

Читайте також: Як зрозуміти, чи почне людина вас бити за кілька років? 10 запитань до психолога про домашнє насильство


Реклама:


 26
Суспільство

Багатьох треба навчати жити спочатку: психотерапевтка про те, як війна змінила українців

Ситнік Ольга
 8243
Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
 15858
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя

Головне на сайті


Суспільство

Багатьох треба навчати жити спочатку: психотерапевтка про те, як війна змінила українців

Ситнік Ольга
Любить пригоди: у США очковий ведмідь Бен вдруге втік із зоопарку
Лаявся і штовхав: у Києві покарають чоловіка, який постійно ображав сестру
15 болючих світлин за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ФОТО
В Одеському зоопарку народилися козенята, ягнята і муфлон. ФОТО
У Львові судили чоловіка, який писав твіти про "неповноцінність" українців
Суспільство

"Ми почули тривогу, літаки, бабахи...почалась війна": найстрашніший день лютого очима дітей

Олена Барсукова
Суспільство

Згадати все: яким був рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Анастасія Поя