У Києві чоловіка можуть покарати за психологічне насильство щодо цивільної дружини

Київська прокуратура оголосила про підозру чоловікові, який вчиняв психологічне насильство щодо цивільної дружини.

Про це повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що 43-річний чоловік впродовж двох років систематично приходив додому у нетверезому стані та ображав жінку, лаявся на неї нецензурними словами, принижував та вчиняв психологічний тиск.

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Як свідчать висновки судово-психіатричного експерта, такі дії чоловіка завдали потерпілій психотравмуючі переживання, принижували її честь і гідність, погіршили якість її життя та соціальні стосунки.

Фото: Київська прокуратура

"У зв’язку з цим кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство", – кажуть у прокуратурі.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

У прокуратурі нагадують, що для всіх, хто потерпає від домашнього насильства, працює цілодобова служба "Телефон довіри".

Звернутися можна за номерами:

1500 (зі стаціонарного);

044 272 1500 (з мобільного).

Нагадаємо, нещодавно у Києві 59-річний чоловік побив дружину та дорослу доньку на очах у двох малолітніх онучок. Поліціянти склали на чоловіка адміністративні протоколи.

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