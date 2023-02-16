У Києві чоловік побив жінку та доньку на очах в онучок: йому загрожує 15 діб арешту

У Києві 59-річний чоловік побив дружину та дорослу доньку на очах у двох малолітніх онучок.

Поліціянти склали на чоловіка адміністративні протоколи, повідомляє Поліція Києва.

Жінок з дітьми влаштували до кризової кімнати, а чоловікові загрожує адміністративний арешт до 15 діб.

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"До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про домашнє насильство на вулиці Драйзера.

Заявниця повідомила, що чоловік побив її, тож вона вибігла з квартири та чекає на допомогу", – кажуть у поліції.

Фото: Поліція Києва

Виявилося, що киянин вчинив домашнє насильство щодо своєї 56-річної дружини та їхньої 34-річної доньки.

"Поспілкувавшись із заявницею, ми зайшли до оселі, де перебував чоловік, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та агресивно себе поводив", – розповів інспектор сектору протидії домашньому насильству.

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Двох жінок та маленьких дівчат віком 3 і 12 років влаштували до кризової кімнати Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

На кривдника склали два протоколи за статтею 173-2 (домашнє насильство) та статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (злісна непокора вимозі поліцейського).

Також про інцидент повідомили службу у справах дітей та сім’ї.

"Поліція вкотре закликає не замовчувати домашнє насильство, а негайно звертатися за допомогою", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві засудили 36-річну жінку, яка тривалий час знущалась з власного сина.

Також на Київщині затримали виховательку, яку підозрюють у катуванні після виявлення січених ран на тілі дитини.