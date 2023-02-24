В Україні вперше вивчатимуть рідкісну тварину онлайн за допомогою нашийника. ФОТО

У Рівненській області науковці спостерігатимуть за риссю в режимі онлайн за допомогою спеціального нашийника. Це потрібно для того, аби більше дізнатися про рідкісну тварину.

Про це повідомляє WWF-Україна.

Самець рисі важить 22 кілограми. Тварині, яку вчені назвали Борись, одягнули телеметричний нашийник з GPS-GSM передавачем.

За допомогою пристрою науковці вивчатимуть пересування, раціон, сезонну та добову активність рисі, а також:

довжину добового ходу;

розміри індивідуальних територій;

виводкові території цього виду (місця, де з’являється і зростає потомство).

Фото: WWF-Україна

Нашийник працюватиме протягом двох років, після чого відпаде автоматично. Він зроблений спеціально для досліджень, тому не завдасть шкоди тварині.

Інформація з нього передаватиметься на віддалений сервер, до якого мають доступ науковці.

Фото: WWF-Україна

"Отриману інформацію науковці зможуть використовувати для поглиблення знань щодо екології виду, а також розробки ефективних планів управління та заходів збереження виду для різних територій", — йдеться в повідомленні.

Науковці зазначають, що таке дослідження на території українського Полісся проводиться вперше.