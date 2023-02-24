В Україні вперше вивчатимуть рідкісну тварину онлайн за допомогою нашийника. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
13520
24 лютого 2023

У Рівненській області науковці спостерігатимуть за риссю в режимі онлайн за допомогою спеціального нашийника. Це потрібно для того, аби більше дізнатися про рідкісну тварину. 

Про це повідомляє WWF-Україна. 

Самець рисі важить 22 кілограми. Тварині, яку вчені назвали Борись, одягнули телеметричний нашийник з GPS-GSM передавачем. 

Реклама:

За допомогою пристрою науковці вивчатимуть пересування, раціон, сезонну та добову активність рисі, а також: 

  •  довжину добового ходу;
  •  розміри індивідуальних територій;
  • виводкові території цього виду (місця, де з’являється і зростає потомство).
Фото: WWF-Україна

Нашийник працюватиме протягом двох років, після чого відпаде автоматично. Він зроблений спеціально для досліджень, тому не завдасть  шкоди тварині. 

Інформація з нього передаватиметься на віддалений сервер, до якого мають доступ науковці. 

Фото: WWF-Україна

"Отриману інформацію науковці зможуть використовувати для поглиблення знань щодо екології виду, а також розробки ефективних планів управління та заходів збереження виду для різних територій", — йдеться в повідомленні. 

Науковці зазначають, що таке дослідження на території українського Полісся проводиться вперше. 

Читайте також: 22 неймовірні світлини тварин, що вимирають. Фотограф знімав їх по світу 2 роки

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 7554
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4159
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3436
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат