Де ховатися, аби був шанс вижити під час ядерного вибуху? Дослідження

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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26 лютого 2023

Група дослідників з Університету Нікосії на Кіпрі змоделювала ядерний вибух, аби дізнатися, за яких умов можна врятуватися від нього.  

Результати дослідження опублікували в AIP Publishing, пише ScienceAlert.  

Команда змоделювала ядерний вибух 750-кілотонної бомби на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку Росія випробувала в квітні 2022 року.  

Ця бомба в десятки разів потужніша, ніж та, що скинули на острів Хіросіма (15 кілотон) та Нагасакі (25 кілотон).  

Фото: yamonstro/Depositphotos

Дослідники дійшли висновку, що ударна хвиля такого вибуху зруйнує все в радіусі 4 км. 

Втім люди, які знаходитимуться поза межами епіцентру вибуху, матимуть шанс на порятунок, якщо сховаються у "правильному" місці.  

Якщо людина під час вибуху перебуває у квартирі чи будинку – камінь, бетон або інші міцні негорючі матеріали можуть забезпечити певний захист. Не можна перебувати в дерев’яних спорудах. 

За словами дослідників, найбільш безпечним є місце у найвіддаленіший частині помешкання, подалі від вікон.

"Найнебезпечніші місця в приміщенні, яких слід уникати, – це вікна, коридори та двері", – розповів співавтор дослідження Іоанніс Вільям Коккінакіс.

Також слід уникати дверних проходів або коридорів в помешканні, адже вони можуть прискорювати силу ударної хвилі до небезпечного тиску, який щонайменше у 18 разів буде перевищувати вагу тіла людини. 

Вибух був змодельований за допомогою обчислювальної динаміки рідини з високою роздільною здатністю.

Автори вважають, що ці відкриття можуть знизити рівень шкоди від можливого ядерного вибуху і витоку радіації у випадку, якщо це станеться. 

Раніше ми розповідали алгоритм дій на випадок ядерної небезпеки. 

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