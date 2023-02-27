Як вчаться діти під час війни і чому пропускають школу? Опитування матерів

42% українських дітей від 3 до 17 років навчаються у садочках або школах онлайн.

Водночас 29% дітей – за змішаною формою (як онлайн, так і очно), 26% – постійно відвідують навчальні та виховні заклади, і лише 3% – на домашній формі навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років на замовлення проєкту "Дій для дітей України" (Ukraine Children's Action Project).

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"Онлайн форма навчання найбільш поширена на прифронтових територіях, онлайн та змішана форми – на деокупованих та серед мешканців центру", – кажуть соціологи.

У Києві – більше половини займаються як онлайн, так і за змішаною формою, водночас майже 40% відвідують освітні заклади постійно.

У західних регіонах – майже половина дітей (47%) навчаються офлайн, 40% – за змішаною формою, і лише 10% – виключно дистанційно.

Переважна більшість українських дітей навчаються у школах або ж відвідують дошкільні заклади. Лише 8% – не відвідують.

Чому діти пропускають школу?

Головні причини, чому діти не ходять до освітніх закладів, – закриття шкіл/садків через війну (60%) та небажання батьків віддавати дітей у ці заклади через небезпеку під час війни.

Майже третина дітей щодня (10%) або по кілька разів на тиждень (18%) пропускають заняття в школах/садочках. 36% пропускали заняття кілька разів на місяць.

Водночас 34% матерів зазначили, що майже не стикалися з такою проблемою.

Найчастіше пропускали заняття ті, хто проживають на прифронтових територіях, поза домом або ж навчаються лише онлайн.

Головними причинами пропусків занять батьки назвали повітряні тривоги (61%), відсутність тепла, електропостачання (49%), а також хворобу дитини (44%).

Майже кожна п’ята опитана мама повідомила про значне погіршення успішності навчання дитини та зниження якості навчального процесу.

"Найчастіше такі проблеми фіксувалися серед мешканців прифронтових та деокупованих територій, матерів учнів молодшої та середньої школи, тих, хто займається онлайн або ж за змішаною формою навчання", – додають соціологи.

Також 14% опитаних матерів зазначили, що їхнім дітям доводилося змінити заклад навчання/виховання внаслідок війни.

Абсолютна більшість таких дітей (82%) змінювали школу/садочок лише один раз, 15% – два рази, 2% – 3 рази.

Абсолютна більшість батьків (86%), чиї діти змінили заклад, кажуть, що дитина почувається у ньому добре. 11% – вважають, що дитині погано у новому навчальному закладі.

Відносно частіше за інших доводилося змінювати заклад навчання дошкільнятам, внутрішнім переселенцям та тим, хто виїжджав, але вже повернувся.

Нагадаємо, минулого року українські діти провели в укриттях понад 900 годин.