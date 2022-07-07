Лише 38% школярів спілкуються на перервах виключно українською – опитування

В Україні лише 38% школярів спілкуються на перервах виключно українською мовою і від 11 до 17% учнів – лише російською.

Про це свідчать результати опитування, які представили мовний омбудсмен Тарас Кремінь та голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Як показало опитування, переважна більшість респондентів (89% вчителів, по 82% батьків та дітей) вважають українську мову рідною і використовують її в усіх сферах життя:

спілкування у родинному колі,

навчальна діяльність,

культурні практики тощо.

82% учнів вважають українську мову рідною

Крім того, 94% вчителів навчають дітей у школі виключно українською мовою. При цьому 82% з них використовують навчальні матеріали, написані державною мовою.

"Це демонструє позитивну динаміку щодо дотримання мовного законодавства у освітньому процесі", – зауважив Кремінь.

82% вчителів навчають дітей за матеріалами, що написані державною мовою

Водночас опитування школярів свідчить про те, що виключно українською мовою під час уроків спілкуються 73% вчителів, а під час перерви ще менше – 63%. Російську мову в межах навчального закладу використовують здебільшого під час неформального спілкування.

Дослідження показало, що російською під час уроків та на перервах розмовляють між собою від 11 до 17% учнів. Водночас всього 2% вчителів під час перерві спілкуються виключно російською.

38% учнів спілкуються між собою на перервах виключно українською

За словами мовного омбудсмена, наразі в Україні стрімко зростає попит на фахову допомогу для вдосконалення навичок володіння українською мовою.

Результати дослідження свідчать, що 80% батьків та 73% школярів хотіли б покращити рівень володіння українською мовою.

Для цього, на думку батьків (76%) та вчителів (89%), необхідно створювати та розвивати безкоштовні курси/тренінги та/або освітні платформи для вивчення і вдосконалення навичок володіння державною мовою.

78% батьків учнів вважають за потрібне удосконалювати навички володіння українською

З огляду на результати дослідження, Кремінь назвав основні проблеми у сфері освіти, які потребують вирішення:

проблема приведення у відповідність до законодавства статутів шкіл в частині мови освітнього процесу;

необхідність нормативно врегулювати порядок утворення класів з навчанням мовами національних меншин.

"Станом на сьогодні такі класи утворюються на підставі звернень не лише представників національних меншин, як того вимагає законодавство, але і за зверненнями всіх бажаючих", – підкреслив омбудсмен.

Дослідження проводилося з 1 по 6 червня серед 58 228 учасників освітнього процесу, серед яких: