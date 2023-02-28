В "Дії" запустили опитування щодо 8 березня

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 лютого 2023

У "Дії" запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту у Верховній Раді щодо скасування цього свята.  

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

У мобільному застосунку українцям пропонують відповісти на запитання  – чи залишати вихідним 8 березня?

Фото: serezniy/Depositphotos

Громадяни можуть обрати один з трьох варіантів відповідей: 

  • цей день має бути робочим,
  • залишаємо вихідним,
  • не можу визначитись.

"У більшості країн 8 березня є робочим днем, а от у пострадянських – офіційним вихідним", – сказала народна депутатка Марина Бардіна на відео в застосунку. 

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Нагадаємо, на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.

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