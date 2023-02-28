В "Дії" запустили опитування щодо 8 березня

У "Дії" запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту у Верховній Раді щодо скасування цього свята.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У мобільному застосунку українцям пропонують відповісти на запитання – чи залишати вихідним 8 березня?

Громадяни можуть обрати один з трьох варіантів відповідей:

цей день має бути робочим,

залишаємо вихідним,

не можу визначитись.

"У більшості країн 8 березня є робочим днем, а от у пострадянських – офіційним вихідним", – сказала народна депутатка Марина Бардіна на відео в застосунку.

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Нагадаємо, на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята.





