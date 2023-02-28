У Криму проукраїнські активісти перетворюють російські "Z" на пісочні годинники. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму проукраїнські активісти перетворюють російську воєнну символіку – літери Z – на пісочні годинники, які зафарбовують кольорами українського прапора.

Безстрокову акцію "Наближається час свободи" запустив кримський осередок руху спротиву "Жовта стрічка".

Активісти перемальовують символ Z, який росіяни залишають на вулицях окупованих міст та сіл, на синьо-жовті пісочні годинники.

"Синьо-жовті пісочні годинники, які почали з’являтись на півострові, це наше попередження окупантам, що часу на те, щоб залишити українські території, в них залишилось небагато", – розповів куратор "Жовтої стрічки".

Сімферополь. Фото: "Жовта стрічка"

Активісти закликають українців на всіх на тимчасово окупованих територіях України приєднуватись до акції, яка розпочалася 26 лютого – у день спротиву окупації Криму.

Всього за кілька днів змінені російські символи Z вже зафіксували в Ялті, Сімферополі, Севастополі, Саках та інші населених пунктах півострова.

Севастополь. Фото: "Жовта стрічка"

"За 9 років окупації росія робила все, щоб знищити у Криму український спротив, ув’язнюючи та викрадаючи тих, хто лишився вірним своїй державі. Але попри все, спротив на півострові лише міцнішає" – каже Таміла Ташева, постійна представниця Президента України в АР Крим.

Нова Каховка. Фото: "Жовта стрічка"

Перетворена російська воєнна символіка також з'являється на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, пісочні годинники вже бачили у Новій Каховці, Мелітополі та Бердянську.

Бердянськ. Фото: "Жовта стрічка"

Рух громадського спротиву "Жовта стрічка" сформувався навесні 2022 року у Херсоні, а наразі поширився на всі тимчасово окуповані території України.