Перерваний політ: у Києві відкрили виставку пам'яті загиблому керівництву МВС у Броварах. ФОТО

У Києві на станції метро "Золоті ворота" відкрили виставку, присвячену пам'яті загиблому керівництву МВС у Броварах 18 січня.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

На виставці "Перерваний політ" представлено 30 фотографій Миколи Анацького, чиє життя також обірвалося того дня. Він зробив ці світлини у відрядженнях з Денисом Монастирським у Краматорську, Вінниці, Кременчуці, Харкові, Бахмуті тощо.

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"Експозиція світлин дає можливість зрозуміти і відчути, що встиг зробити Денис Монастирський та його команда за рік війни", – йдеться в повідомленні.

Фото: МВС

Батько загиблого військового фотографа Леонід Анацький пригадав, що син був творчим, любив багато читати, мав музикальний слух, але найбільше до душі йому було фотомистецтво, яке згодом переросло у професію.

"На фотовиставці ми побачили життя сина з іншої сторони. Це та частина життя, яку ми не бачили", – зазначив чоловік.

Фото: МВС

Також під час відкриття фотовиставки анонсували започаткування премії імені Миколи Анацького для військових фотографів.

"Мета - щоб талановиті військові фотографи мали підтримку додаткову і звичайно, щоб увічнити пам’ять нашого Миколи. Він був дуже талановитий і він цього достойний", – сказала радниця міністра внутрішніх справ Леся Червінська.

Фото: МВС

Виставка триватиме до 5 березня. Світлини також можна буде побачити на метролайтах на всіх станціях метро.

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Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині гелікоптер ДСНС впав поблизу дитячого садка.