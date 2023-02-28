Перерваний політ: у Києві відкрили виставку пам'яті загиблому керівництву МВС у Броварах. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 лютого 2023

У Києві на станції метро "Золоті ворота" відкрили виставку, присвячену пам'яті загиблому керівництву МВС у Броварах 18 січня

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. 

На виставці "Перерваний політ" представлено 30 фотографій Миколи Анацького, чиє життя також обірвалося того дня. Він зробив ці світлини у відрядженнях з Денисом Монастирським у Краматорську, Вінниці, Кременчуці, Харкові, Бахмуті тощо. 

"Експозиція світлин дає можливість зрозуміти і відчути, що встиг зробити Денис Монастирський та його команда за рік війни", – йдеться в повідомленні. 

Фото: МВС

Батько загиблого військового фотографа Леонід Анацький пригадав, що син був творчим, любив багато читати, мав музикальний слух, але найбільше до душі йому було фотомистецтво, яке згодом переросло у професію. 

"На фотовиставці ми побачили життя сина з іншої сторони. Це та частина життя, яку ми не бачили", – зазначив чоловік. 

Фото: МВС

Також під час відкриття фотовиставки анонсували започаткування премії імені Миколи Анацького для військових фотографів.

"Мета - щоб талановиті військові фотографи мали підтримку додаткову і звичайно, щоб увічнити пам’ять нашого Миколи. Він був дуже талановитий і він цього достойний", – сказала радниця міністра внутрішніх справ Леся Червінська.  

Фото: МВС

Виставка триватиме до 5 березня. Світлини також можна буде побачити на метролайтах на всіх станціях метро.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах на Київщині гелікоптер ДСНС впав поблизу дитячого садка.

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