Відважний хлопець з Бахмута, чудовий батько: спогади про загиблих на гелікоптері у Броварах

18 січня у Броварах на Київщині сталася жахлива авіатроща: гелікоптер ДСНС впав поблизу дитячого садка.

Усі, хто був на гвинтокрилі – загинули. Це вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, їхні помічники, члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС.

З життя пішов міністр внутрішніх Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Михайло Павлушко, фотограф Микола Анацький.

Також загинув весь екіпаж: командир повітряного судна Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї Костянтин Коваленко, бортовий механік Іван Касьянов.

Українці згадують загиблих правоохоронців у соцмережах.

Фото: МВС

Спогадами про Дениса Монастирського поділилася його колишня студентка Яна Боднарчук.

"Я плачу. Ви та людина, яка надихала мене в університеті, адже так як ви викладали семінари теорії держави та права не було рівних!

Денисе, ви були моїм улюбленим викладачем у Хмельницькому університеті управління та права, бо з вами я відчувала схожість у мисленні, ставленні до права та культури! Ви дивувалися моїм здібностям до науки, та допомагали у цьому процесі! Завдяки вам я повірила у свої здібності теж".

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"Загинув мій колега, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін, члени команди МВС. Молода, професійна, ціннісна команда.

Загинули діти. Я не можу підібрати слів. Ще в п’ятницю разом з Денисом та Євгеном ми планували спільні проєкти, розвиток Армії дронів, проєкти для Нацгвардії", – згадує очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Серед загиблих був фотограф МВС Микола Анацький, який зробив легендарні фото звільнених з полону захисників "Азовсталі" у Туреччині.

"Що ж, уже офіційно. На борту загинув мій побратим і друг з 27-Ї Печерської бригади Микола Анацький. Родом з Бахмута, брав участь в АТО, звільняв Київщину. Відрядили до МВС працювати у комунікаціях.

Одні з кращих фото належать саме йому. Зокрема й звільнених азовців в Анкарі", – пише побратим Миколи Денис Соколов.

"Народився і виріс у Донецькій області, у Бахмуті. Гвардієць. Служив у батальйоні "Донбас". Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

Ми працювали разом 4 роки. Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг", – пригадує Вікторія Навроцька.

14 січня Миколі виповнилось 34 роки. У нього лишилась дружина Вікторія, у березні народилась дочка Марічка.

"Ми познайомились випадково (або не випадково) на День Національної поліції. Дуже добре це пам’ятаю. Це було професійне кохання з першого погляду.

Скільки ми разом наїздили і назнімали. Завжди було так легко! Це так несправедливо! Стою зараз тут, у нашому 111 кабінеті ДК, а тебе немає…Світла пам’ять, друг!" – написала жінка.

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"Минулого року російські виродки вдруге влізли до України. І хлопець з Донбасу вдруге пішов боронити своє місто, цього разу Київ. І під час боїв у передмісті давав бій ворогу. Знаєте, є така проблема в бійців, коли після війни вони не можуть знайти себе в цивільному житті. Але це було не про нього. Він був сильнішим за це. За якихось кілька років він став кращим з фотографів, яких я знав.

Це було ще тоді, коли ми носили гвардійську форму. Хтось згадує його відомі фото зі звільнення командирів Азовy в Туреччині, але люди й поняття не мають, що це була одна з найбезпечніших його зйомок. І навіть я до кінця не маю поняття, скільки тисяч кадрів лише в цьому році він зробив там, де над головою горить небо", – написав Роман Іванюк.

Друг і колега загиблого додав, що Микола був чудовим чоловіком і татом.

"Не було ні дня за пів року, щоб він мені не сказав, як скучив за дружиною і шкодує, що через війну не може бачити, як росте його донечка. Бро, я знаю, що ми уже не пройдемося з кавою до роботи, не наклюкаємось дешманської "П’яної вишні" і не будемо по ідіотськи хихотіти на дуже серйозних заходах.

Але я завжди пам’ятатиму талановитого і відважного хлопця з Донбасу з великим серцем. Нашого Колюню, мого "бро"… Світла пам’ять!", – додав чоловік.

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Фото: Дмитро Кулеба

"Я втратив у цій катастрофі близьких колег та друзів – Дениса Монастирського і Євгенія Єніна. З Женею ми знайомі багато років. У 2016 проводжав його з МЗС на роботу в ГПУ. Запросив його повернутися на дипломатичну службу у 2020 році, коли став міністром.

Проводжав його і в МВС. Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди", – згадує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Заступниця міністра Катерина Павліченко написала:

"На борту були неймовірні люди. Я втратила керівника, друзів і відданих своїй справі колег.

Інша велика втрата – це беззаперечно загибель невинних дітей і дорослих, які на той час знаходилися на місці падіння.Попри втрату "серця" нашої команди, ми не маємо права дати ворогові скористатися сьогоднішньою трагедією".

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Фото: Тетяна Шутяк

"Бровари. Страшний ранок. Загинула Тетяна Шутяк. Дуже світла і добра людина. Професіонал, з якою ми разом стажувалися у ВРУ, а потім вона зв'язала своє життя з МВС.

Неодноразово пересікався по роботі і з Денисом Монастирським, і особливо з Юрієм Лубковичем. Позитивні і хороші люди. Жахлива трагедія, яка забрала життя, зокрема, і в маленьких дітей", – написав колега загиблих Віталій Тисячний.