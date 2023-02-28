В Харкові назвали ліцей іменем колишнього учня Данила Дідіка

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11.

Закладу дали ім'я колишнього учня Данила Дідіка, який загинув після теракту в Харкові у 2015 році, повідомляють на сайті Харківської міської ради.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це було зроблено, щоб привести тип навчального закладу у відповідність до вимог законодавства та вшанувати пам'ять колишнього учня школи №11 Данила Дідіка.

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"На минулій сесії я дав доручення присвоїти школі №11 ім'я Данила Дідіка та поставити крапку у всіх розмовах на цю тему. Сама війна поставила цю крапку", – сказав Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що на топонімічній комісії розглядаються різні варіанти увічнення пам'яті колишніх учнів навчальних закладів Харкова, які загинули внаслідок російської агресії.

Це можуть бути меморіальні дошки, шкільні музеї, перейменування вулиць тощо.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року в Харкові біля Палацу спорту під час мирної ходи до річниці перемоги Революції гідності стався вибух. 15-річний Данило Дідік отримав тяжку черепно-мозкову травму і впав у кому. Наступного дня він помер в лікарні.

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