Від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом

Низка українських громадських організацій вимагає від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457.

Законопроєкт внесений до парламенту ще у червні 2022 року.

Прибічники ухвалення наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій.

Представники громадських організацій кажуть, що легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

Однак співзасновник Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний вважає, що ухвалення законопроєкту 7457 не зробить препарати на основі конопель доступними для українських пацієнтів.

За його словами, нормативний акт лише дозволить вирощувати в Україні сировину для експорту, а хворим можуть призначити лише ліки синтетичного походження без використання коноплі.

"Українська правда. Життя" розбиралася, від чого власне допомагає медичний канабіс і що не так з законопроєктом, який називають "євроінтеграційним" та дуже важливим для тих, хто щодня терпить сильний біль та переживає психічні травми.

Громадські організації закликають ухвалити законопроєкт про медичний канабіс

Боротьба за легалізацію медичного канабісу в Україні ведеться багато років. Однак до підтримки на законодавчому рівні так і не дійшло.

У 2022-му році, здавалося б, з'явилася надія: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медичний канабіс.

Прибічники легалізації сприйняли це як перемогу, адже боротьба за законодавче врегулювання використання канабісу в медицині і науці триває багато років.

"У Верховній Раді уже пів року зареєстрований урядовий законопроєкт номер 7457 про легалізацію медичного канабісу, проте його не виносять на голосування", – говорить виконавча директорка фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

За словами Іваненко, організація 6 років бореться, щоб медичний канабіс був доступний і легалізований. Вона стверджує, що наразі канабіс потрібний 6 мільйонам людей в Україні.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2 мільйони пацієнтів потребували ліків на основі медичного канабісу. Близько 4 мільйонів людей, лише за попередніми оцінками МОЗ України, потребуватимуть медикаментозного лікування ПТСР внаслідок війни", – каже голова фонду.

Голова благодійної організації "100%Життя" Дмитро Шерембей називає законопроєкт "рецептом проти болю".

"Кожен пацієнт отримує право жити без болю, купити перепарат. Якщо б можна було поштою відправити депутатам пробник болю, це було уроком для них", – говорить він, закликаючи депутатів ухвалити закон.

У зверненні до парламентарів громадські організації зазначають, що законопроєкт дозволить ветеранам, людям з ПТСР та тяжкохворим пацієнтам вживати за рецептом ліки на основі медичного канабісу, а науковцям досліджувати канабіс.

Вони також посилаються на те, що у 50 країнах світу медична марихуана легалізована, і переконані, що Україна має до них приєднатися.

Що не так із законопроєктом 7457

Співзасновник Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний виступав за легалізацію медичного канабісу протягом багатьох років. Він вважає, що канабіс має використовуватися у фармокології, так само як морфій – під контролем.

Тобто легалізація – це не вільна торгівля "косяками" і не дозвіл легально курити травку, а можливість створювати нові ліки, пояснює Ратушний.

Однак він не розуміє, чому громадські організації агітують за ухвалення законопроєкту 7457, адже, на його думку, він не має жодного стосунку до пацієнтів і їхніх проблем.

"З одного боку, важкохворих, яким може допомогти медичний канабіс, насправді так багато, як про це говорить МОЗ, і вони справді щодня терплять біль. Через війну ця цифра справді помножиться, тобто суспільний запит на законопроект неможливо переоцінити.

З іншого боку – спираючись на реальну проблему, імітувати суспільний запит на законопроект, який насправді вирішує проблему пацієнтів вкрай побічно, транслювати при цьому неправдиву інформацію – це навіть не дивно, це дико", – зазначає Тарас Ратушний у коментарі "УП. Життя".

На думку Тараса Ратушного, законопроєкт, який дійсно передбачав призначення ліків з канабіоїдами, а також вирощування сировини, виготовлення препаратів і наукові дослідження, зазнав значних змін.

Згідно з законопроєктом № 7457:

юридична класифікація канабісу і його похідних не змінюється: він, як і раніше знаходяться у розділі особливо небезпечних, обіг яких заборонено;

сама рослина в Україні буде заборонена, а ось тетрагідроканабінол (ТГК) – її головний психоактивний компонент буде мати "обмежений обіг";

в Україні можуть бути доступні лише імпортні ліки синтетичного походження;

вирощувати коноплі в Україні будуть: під пильним наглядом поліції і з метою транспортування за межі країни;

наукові дослідження простіше буде проводити за кордоном, а будь-які експерименти з рослинними канабіоїдами залишаються під забороною.

"Урядовий законопроєкт" про медичний канабіс – штучно створена патова ситуація. Він не розв'язує проблеми доступу до ліків, але саме через це його можуть проголосувати в Раді. Також це може знадобитися для звітів про черговий крок "гармонізації з європейським законодавством", однак це буде цинічною брехнею", – говорить Ратушний.

Тобто, на думку Тараса Ратушного, ухвалювати законопроєкт сенсу немає, тому що він суттєво відрізняється від попереднього під номером № 5596, який отримав назву "Закон для Софійки".

Народна депутатка Ольга Стефанішина навпаки вважає, що недосконалий закон – краще ніж його відсутність. Вона погоджується з його недоліками, однак впевнена, що у документ між першим та другим читанням можна внести зміни.

Цю позицію підтримують і в організації "Пацієнти України".

"Найкращим сценарієм було б, якби Верховна Рада ухвалила ще позаторік законопроєкт №5596, співавтором якого була Ольга Стефанишина. Він найбільше відповідає тому, за що ми боремося вже який рік підряд", – каже Інна Іваненко у коментарі "УП. Життя".

Однак, за її словами, після того, як у 2021-му нардепи провалили законопроєкт, його потрібно доопрацьовувати, заново реєструвати і проходити знову всі етапи погодження.

Це займе багато часу, до того ж Інна Іваненко побоюється, що його провалять знову.

"Урядовий законопроєкт №7457 – не ідеальний і в нинішній редакції враховує не всі вимоги, але це – перший крок, який зараз цілком реальний", – говорить вона.

За словами виконавчої директорки організації, наразі важливо, щоб документ ухвалили у першому читанні, щоб зрушити процес легалізації медканабісу з мертвої точки.

У другому читанні вже необхідно ухвалювати з правками. Найголовніше перенести канабіс до таблиці речовин, які не заборонені, а обіг яких дозволений з обмеженнями.

За словами Інни Іваненко, також необхідно визначити і розділити поняття "медичний" та "промисловий" канабіс.

"Ми не сидимо і не чекаємо, поки хтось розробить ідеальний законопроєкт, а ми будемо його вивчати і критикувати. І за цей час втрачати життя людей.

Далі після першого читання будемо тиснути, щоб їх підтримала рада, а потім – підписав президент.

Ми бачимо критику зі сторони деяких експертів, і ми знаємо про недоліки документу, але ми також знаємо, як будемо досягати необхідної нам редакції в процесі до другого читання", – каже Інна Іваненко.

Тарас Ратушний каже, що за 7 місяців, поки проєкт лежить у парламенті, не було жодної ініціативи, щоб перенести канабіс з Таблиці І (заборонені речовини) в Таблицю ІІ (обмежений доступ).

За словами Ратушного, ідея з правками до другого читання не витримує критики, бо суперечить Регламенту Верховної Ради.

"Головна проблема на другому читанні полягатиме в тому, що суб’єктом законодавчої ініціативи 7457 є не депутати, а Кабмін. А це, нагадаю, саме в уряді підмінили адекватний текст нормою, що вихолощує законопроєкт, робить його нездатним допомогти пацієнтам, бо не передбачає медичного використання і виробництва ліків, а вирощування сировини – виключно для експорту", – зазначив він у коментарі "УП. Життя".

Чи дійсно українцям так потрібен медичний канабіс, що він лікує і які симптоми знімає

Насамперед треба зазначити, що його властивості ще досліджуються.

Однак, говорячи про легалізацію медичного канабісу, йдеться не про дозвіл на куріння трави і не про можливість купити її в аптеці чи у інтернеті, коли у вас поганий настрій.

Також не можна вважати канабіс панацеєю від усіх хвороб, хоча у деяких випадках він дійсно допомагає.

Медичний канабіс – це широкий термін, який застосовують для будь-яких ліків на основі конопель, які використовуються для полегшення симптомів, пише Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

Препарати призначають лише певним пацієнтам при таких станах:

дітям та дорослим з рідкісними важкими формами епілепсії;

дорослим з блювотою або нудотою, спричиненими хіміотерапією;

людям з ригідністю м’язів і спазмами, викликаними розсіяним склерозом.

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

У США вживання медичного канабісу регулюється у кожному штаті окремо.

За даними Mayo clinic, медичний канабіс також має можливу користь при наступних станах:

хвороба Альцгеймера;

хвороба Крона;

глаукома;

сильний і хронічний біль.

Ізраїль є лідером у світі в дослідженні та призначенні медичного канабісу, пише місцеве видання Nocamels.

Лікарі легально пропонували його пацієнтам з 1999 року, і зараз Ізраїль імпортує більше канабісу для медичного використання, ніж будь-яка інша країна світу.

Але з 30 тис. лікарів лише 100 мають ліцензію на призначення таких препаратів.

Понад 123 тис. пацієнтів в Ізраїлі наразі мають дозвіл на вживання канабісу за призначенням лікаря. За даними уряду, у грудні 2022 року вони спожили 4,7 тонни канабісу.

Чи ефективний медичний канабіс проти болю?

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії визнає, що є "деякі докази" того, що медичний канабіс може полегшити певні види болю, однак вважає їх недостатньо переконливими, щоб рекомендувати його.

"У деяких випадках, однак, він може бути призначений для зняття болю в рамках клінічного випробування", – кажуть у службі.

Нове дослідження показує, що люди, які вживають канабіс для знеболення, можуть зменшити вживання ліків, що відпускаються за рецептом, зокрема опіоїдів, пише Healthline.

Крім того, у дослідженні не порівнювали людей, які вживали канабіс, з тими, хто цього не робив, тому вчені не знають, як би люди жили без каннабісу.

"Можливо, пацієнти впоралися б з таким же успіхом, якби використовували інші ліки або нефармакологічну терапію", – каже доктор Роджер Чоу, професор медичної інформатики та клінічної епідеміології Орегонського університету охорони здоров’я та науки.

Роджер Чоу був співавтором огляду, опублікованого минулого року в Annals of Internal Medicine, присвяченого попереднім дослідженням використання канабісу для лікування хронічного болю. Він і його колеги виявили, що певні продукти канабісу можуть короткочасно зменшити хронічний біль, хоча існує підвищений ризик запаморочення.

Незважаючи на ці позитивні висновки, дослідження, опубліковане в листопаді минулого року в JAMA Network OpenTrusted Source, показує, що знеболювальний ефект канабісу може бути пов’язаний, принаймні частково, з вірою людей, що він діє – так званий ефект плацебо.

Чи ефективний медичний канабіс для знеболення у онкохворих?

Завідувачка паліативним відділенням клініки "Добробут" Зоя Максимова каже, що навряд чи буде ефективно призначати пацієнтам з пізньою стадією раку, які відчувають сильний біль, медичний канабіс. Йдеться про біль, який оцінюється за шкалою оцінювання на 10 балів – тобто нестерпний.

"Тут краще підійдуть опіоїдні анальгетики. Канабіс трошки розслаблює, може знімати біль 1-3 бали (незначний), але не 10. І він може бути тільки у поєднанні і з опіоїдами, а не як окремий вид знеболення",– говорить лікарка.

Щодо лікування онкологічних захворювань за допомогою медичного канабісу, то, за даними Національного інституту рака США, наразі немає доказів, які б доводили його ефективність.

Хто така Софійка, і чи дійсно ліки з канабісом ефективні при епілепсії?

Софійка – маленька дівчинка з важкою формою епілепсії.

Дитина приймає олію медичного канабісу як основний препарат для покращення стану та зменшення судом.

За словами її мами Вікторії, за перші три роки життя дитини вони використали всю лінійку препаратів від епілепсії, однак результату не було. Тепер вони використовують медичний канабіс.

Про такі ліки батьки Софійки дізналися від інших мам, що лікують дітей за кордоном. Вперше олію з канабісом замовили в США.

"Тоді ми дуже боялися словосполучення "медканабіс", бо це було нелегально. Це було найголовнішою проблемою. За перший рік ми спробували ліки декілька виробників. Вміст ТГК (головний фізико-активний компонент марихуани) в одній із олійок доходив до 1%, що абсолютно заборонено в Україні, тобто ми порушували закон", – каже Вікторія.

Найкраще Софійці допомагав препарат з натурального канабісу.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія із Софійкою опинилися в польському місті Кракові. Там у них були знайомі, та шпиталь, згодний прийняти дитину та продовжити лікування.

Один з виробників продукції з медичним канабісом у Польщі надає дитині безкоштовно конопляну олійку, а мама приймає жувальні цукерки з CBD для зниження тривожності.

Ефективність застосування канабіноїдів у таких пацієнтів, як Софія, підтверджують і три нові дослідження з використанням даних Реєстру медичного канабісу Великої Британії. Наукові роботи демонструють вплив канабісу на тих, хто живе з депресією, дитячою епілепсією та запальними захворюваннями кишечника.

У всіх трьох дослідженнях результати демонструють, що після отримання медичної допомоги пацієнти зазнали важливих змін у показниках здоров’я.

Вони відчули покращення якості життя та сну після лікування вже через місяць.

Окрім того, дослідники відзначили зниження частоти нападів у 35 дітей з епілепсією, які також приймали медичний канабіс.

Більшість людей, які отримували допомогу, повідомляли про легкі або помірні побічні ефекти під час лікування, зокрема про втому, сухість у роті, сонливість, зниження енергії, порушення сну, головні болі, порушення концентрації, нудоту та запаморочення.

Медичиний канабіс і ПТСР

Алі Мадіна, ветеран армії США з 12-річним стажем, учасник бойових дій в Іраку, Афганістані та Сирії повернувся у мирне життя з посттравматичним стресовим розладом, депресією та численними фізичними травмами.

Чоловік каже, що медчиний канабіс допоміг йому адаптуватися до нових реалій.

"99,9% моїх друзів-ветеранів вживає медканабіс. Він не тільки знімає біль, і полегшує напругу, а й робить людину уважнішою до життя і людей довкола, повертає мотивацію піклуватися й чути", – говорить Алі Мадіна.

Мадіна виступає за легалізацію медичного канабісу в Україні,, адже бачить, скільком людям доведеться долати наслідки війни.

Військовий вважає, що своїм повноцінним життям завдячує саме канабіноїдам.

Парамедикиня та активістка Катерина Приймак говорить, що після перебування у зоні бойових дій мала депресію і вигорання.

Препарат з канабіоїдами вона приймала при нападі мігрені.

"Ліки діють ефективно і якихось рекреаційних задоволень не було", – говорить вона.

Вживання канабісу було пов’язане зі зменшенням загальних симптомів посттравматичного стресового розладу та покращенням якості життя, йдеться у дослідженні канадських вчених 2021 року.

Вчені наголошують, що для детального визначення впливу канабісу потрібні більш широкі дослідження. Зокрема, порівняння ефекту канабісу з іншими ліками та психотерапією.

Дослідження медичного канабісу тривають. Україна наразі не може долучитися до них, адже медичний канабіс у нас під забороною.

Попри те, що докази ефективності медичного канабісу наразі не повні, вартувало б дати йому зелене світло в Україні, оскільки це шанс покращити якість життя тим пацієнтам, яким він допомагає і які вимушені купувати його за кордоном.

Але з огляду на те, якими темпами просувається легалізація медканбісу, пацієнти ще довго не отримають ліків з канабіоїдами, а вчені – можливості створювати нові ліки на його основі.

Яна Осадча, "УП.Життя"