Шулерство замість доступу до конопляних ліків: що не так із законопроєктом № 7457

Минулого тижня депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанішина закликала винести в зал урядовий законопроєкт № 7457 про медичний канабіс, визнавши його "євроінтеграційним".

Але цей документ – не лише штучно створена патова ситуація для канабісу, яка не розв'язує проблеми доступу до ліків. Тут ще й цинічна брехня про його "євроінтеграційну цінність", яка може знадобитися хіба для звітів про черговий крок "гармонізації з європейським законодавством".

Цей законопроєкт вчергове витер ноги об експертну думку, знівелював ефективність закону як такого для медичного канабісу ще й стукає лобами представників різних сфер діяльності, які б могли мати зацікавленість у нормальному функціонуванні ринку медичного канабісу.

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Для розуміння: законодавча база для психоактивних речовин

Психоактивні речовини за рівнем корисності і порівняльної шкоди в національному "Переліку наркотичних речовин і прекурсорів" розділено у Таблицях І (особливо небезпечні, обіг заборонено), ІІ і ІІІ (обіг обмежено) а також ІV (прекурсори).

Проблема медичного використання канабісу – в його юридичній класифікації.

Канабіс і його похідні розміщені в Таблиці І, а закон передбачає використання в медицині лише речовин із Таблиць II і ІІІ. Відтак, щоб похідні канабісу могли бути ліками, їх треба переносити в іншу таблицю. Або змінювати закон, дозволяти в медицині крім ІІ і ІІІ таблиць ще і таблицю І. Звісно такий шлях ламатиме всю логіку національної класифікації наркотиків, але юридично він помічний.

Об це питання ще до президентства Зеленського зламано багато списів, а при Зеленському різні міністри своїми діями довели і на практиці – канабіс у Таблиці І медичним бути не зможе ніяк.

Що придумали законотворці "нового" і як зіпсували старе

У 2019 році питання медичного канабісу вже лежало в площині ухвалення рішень, але потім його послідовно заблокували. Спершу тему табуювали (2020), потім нейтралізували через апаратні ігри та імітацію реформ (2021). Після того, як усі інструменти протидії публічній дискусії було вичерпано, МОЗ нарешті підготував урядовий проєкт закону і 18 лютого 2022 року запустив офіційну процедуру узгодження. Тож 18 березня доопрацьований законопроєкт уряду виглядав отак.

Принципово, що разом із проєктом закону публікувався і проєкт змін до Переліку наркотичних засобів, що не лишало запитань щодо змісту реформи: канабіс та його похідні вилучалися з Таблиці І (особливо небезпечні речовини, обіг заборонено) і вносилися до Таблиці ІІ (обіг обмежено, може використовуватися в медицині). Ознайомитись тут.

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У разі ухвалення це давало потужний спектр медичного застосування:

вирощування й перероблення фармацевтичної сировини рослинного походження;

імпорт сировини й готових лікарських форм, виробництво ліків із фітоканабіноїдів;

повноцінний доступ вчених до наукових досліджень канабіноїдів, як лікарських засобів (включно з клінічними дослідженнями), а пацієнтів – до лікування.

Але 7 червня в урядовій дискусії відбулася ще одна подія, про яку ЗМІ написали "уряд підтримав законопроєкт про медичний канабіс". Подія мала місце за закритими дверима, інформація про склад її учасників відсутня, але зміст цієї комунікації цілком передає фінальна редакція законопроєкту, який 10 червня був зареєстрований у Верховній Раді за номером 7457. Його текст ось.

До цього моменту проєкт закону був справді євроінтеграційним, а після – вибачте, але ні. Щось там за закритими дверима таке відбулося і так вплинуло на учасників події, але фінальний текст змінився докорінно. Тепер законопроєкт передбачає:

доступ пацієнтів лише до імпортних субстанцій синтетичного походження, (використання фітоканабіноїдів не передбачено);

наукові дослідження юридично ускладнені (їх і надалі буде простіше проводити за кордоном), а клінічні з фітоканабіноїдами – юридично неможливі;

вирощування канабісу як фармсировни дозволяється, але з метою виключно транспортування за межі України.

Зацінили масштаб "євроінтеграційний"?

Що важливого загубив і здобув законопроєкт в процесі "переписання"

Назва законопроєкту після переписування містить прикметник "медичний", згадує пацієнтів, онко і ПТСР. Але порівняльний аналіз вам далі покаже, що реальне медичне використання й доступ пацієнтів до ліків передбачалися редакцією МОЗ 18 березня (без згадок у назві), а ось у редакції #7457 – це лише красиві слова.

Ключова зміна "після" 7 червня міститься у статті 2 (тут і далі – Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"). Визначається, що Таблиця 1 Переліку містить списки 1, 2, 3 і … 4.

Зараз канабіс і його похідні – в трьох списках таблиці, четвертого не існує. Логіка цієї правки – робимо все, аби не випускати канабіс із Таблиці I: рослина залишається в її Списку 1, тетрагідроканабінол – в Списку 2, промислові коноплі – в Списку 3. Для "медичної" пропонується створити новий список в Таблиці I, але від цього вона не перестає бути "особливо небезпечним наркотиком, обіг якого заборонений".

Тож медичної й доводиться писати в лапках. Для реальної євроінтеграції треба або переносити канабіс в Таблицю ІІ, або ж додатково змінювати закон, що зараз дозволяє медичну практику лише з Таблицями ІІ і ІІІ, але не І. А от якраз таких змін редакція законопроєкту № 7457 і не передбачає. Відтак не передбачає і медичного обігу канабіноїдів рослинного походження: ні у вітчизняних ліках, ні в імпортних.

Кому вигідні внесені в законопроєкт зміни

Чия ж це "хотілка" бетонує канабіс в Таблиці І, і чому я назвав її наріжною – вам ясно підкаже наступне спостереження.

У редакції від МОЗ, та що 18 березня, після громадського обговорення, є норми, які явно туди вносилися на численні "занепокоєння" МВС. При зміні класифікації канабісу з’являється його контрольований обмежений обіг зі значним числом легальних учасників, і поліціянти дбають про посилення контролю на всіх ризикованих напрямках. Це нормально, і у Європі процес виглядає саме так. Але у тексті № 7457 після обговорення за закритими дверима ці розлогі новели … просто викинуто.

Наприклад, зміни до статті 11 (порядок видачі дозволів суб'єктам господарювання на приміщення, об'єкти тощо) переписувалися під примхи поліціянтів, а тут раз – і виявилися непринциповими. А пояснення просте: такий детальний регламент контрольованого обігу перестає щось важити, якщо самого обігу і надалі немає. Виростили собі щось там по ліцензії за колючим дротом й вивезли за кордон, під пильним оком поліції. Ось і весь обіг.

Дуже дивні справи з недо-правками

Далі найцікавіше. Нагадую, проєкт закону передбачав перенесення канабісу до Таблиці ІІ, а якщо канабіс таки лишається в Таблиці І, логіка реформи докорінно змінюється, а текст треба узгоджувати з цим новим статус кво. І от деякі норми 7457 "привели у відповідність" до факту, що канабіс лишається у Таблиці I, але більшість ні. Наприклад, зазирніть у статтю 15 ("культивування"), її переробили, там тепер Списки 3 і 4 Таблиці І "допускаються для медичних цілей".

Але від цього місця (стаття 16) до самого кінця тексту більше згадок про Таблицю І та її новий Список 4 немає, маємо всі новели зі старої версії (де за логікою канабіс у Таблиці ІІ) без жодних правок. Забракло вам часу чи вирішили "і так зійде"?

Осьдечки, у статті 20 бачимо "доклінічні і клінічні випробовування в порядку, встановленому чинним законодавством". Але це речення має сенс, лише коли канабіс у Таблиці ІІ. Речовини з Таблиці І чинне законодавство не передбачає використовувати на людях, а стаття 21 Закону України "Про наркотичні засоби", яка цей момент визначає, ніяк не зачеплена пером редактора. Взагалі схоже, це технічне узгодження тексту з юридичним статусом канабісу здійснено рівно до половини урядового законопроєкту, а далі на виправлення майбутні "євроінтегратори" просто махнули рукою. Як на щось несуттєве, чого ніхто не помітить?

І для розуміння загального рівня цинізму – вони в такому вигляді текст зареєстрували у Верховній Раді. Текст урядового законопроєкту. За підписом Шмигаля.

От ви зараз скажете, що, може, це все-таки не політичний консенсус такий, а просто недбалість?

Якщо вважаєте, що пів тексту професійні законодавці забули поправити (суто випадково) взагалі, то ні – у другій половині наявні правки. Тобто правки таки вносились, якщо вони для когось бодай щось важили. Ось, нова версія статті 24: раніше там було (на вимогу МВС) дуже розлого розписано правила транзиту, як пацієнти можуть ввозити свої ліки, як придбати, якщо вони тут закінчаться тощо. Тепер там дуже просто: транзит здійснюється за умови обов'язкової охорони й супроводу Нацполіції. Нормальний транзит такий, на свої гроші.

Європейцям теж має сподобатися. Усі ж зацінили "російський транзит" американської баскетболістки Бріттні Грайнер з конопляним маслом для свого вейпу?

Головне питання: а навіщо це все було робити?

Мої висновки такі. Ті, хто 7 червня за закритими дверима перетворив нормальний законопроєкт на таке блюзнірство, насправді взагалі не ставили задачу його ухвалювати. Чому? Пояснюю.

Цей корабель будували не для плавання.

Синергія його від’ємна. Текст від початку містить новели, які зіштовхують лобами різні галузі та вигодонабувачів, нова редакція за закритими дверима свідомо цей конфлікт загострює. Наприклад, бізнес промислових конопель бачить у такому правовому полі смерть для своєї галузі. Для пацієнтів, лікарів та науковців проєкт, нагадаю, не змінює практично нічого.

Разом із низьким професійним рівнем (після переписування в окремих фрагментах текст перетворився просто на набір слів) посилюється його вразливість в експертній дискусії.

Пам’ятаєте, якою риторикою у 2021 році торпедували дуже адекватний і своєчасний законопроєкт № 5596 (#ЗаконСофійки)? Що це не для пацієнтів, а для бізнесу, який хоче вирощувати коноплі. Тоді це була цинічна брехня, але ж тепер на голосування пропонуватимуть саме таку візію. Передбачається, що частина Слуг Народу, БЮТ і руїни ОПЗЖ, які в 2021 плювалися отрутою у конопляні ліки, тепер за це проголосують? Хіба тому, що "загрози" від такого закону більше немає.

Мертва економічна модель.

Цей політичний консенсус сьогодні просто неможливо нікому продати. Навіть у разі ухвалення цей текст не дає канабісу нічого "медичного", окрім згадки у назві. А єдина можлива мета ліцензійного вирощування "медичного канабісу" – для експорту.

Впізнаєте? Це все та сама візія, сформована для Зеленського одіозним Гогілашвілі: немає ніяких пацієнтів, а є лише бізнесмени, які хочуть вирощувати й продавати. Пам’ятаєте, "Ті, що хочуть, потерплять"? Ось вони "потерпіли", уряд зареєстрував № 7457, і в ОП готові вислухати комерційні пропозиції. Біда лише в тому, що ніяких пропозицій не буде.

Бізнесменів, цікавих до такої моделі, станом на 2023 рік у світі просто немає. Може, Гогілашвілі у 2019-му і чув про таких, але ринок на місці не стоїть, пропозиція з вирощуванням у цивілізованому світі давно перевищує попит.

Тому з усіх перспектив єдиною реалістичною задачею для № 7457 було "зайняти лижню" і за необхідності імітувати процес ухвалення рішень. Це зручно, законопроєкт живе виключно у заголовках ЗМІ, а імітація оживляється хіба, коли в суспільстві вкотре підійматиметься питання канабісу, або ж виникатимуть конкурентні ініціативи щодо змін законодавства.

Зазначу, в мене немає претензій до керівництва МОЗ, принаймні вони чесно зробили свою роботу і забезпечили фаховий документ, який дорогою до парламенту за закритими дверима хтось поламав об коліно. Звісно, міністр Ляшко несе експертну відповідальність за текст, який зареєстрували від імені уряду. Але не більшу, ніж голова профільного комітету ВР Радуцький, якого дуже бісить запитання, хто ж "узгоджував" цю прекрасну фінальну версію.

Чим загрожує ухвалення законопроєкту 7457

Не буде проблеми, якщо станеться аномальне і № 7457 раптом протягнуть та ухвалять. Що з ним, що без нього потім доведеться ухвалювати інший закон, що не саботуватиме проблему, а нарешті її розв'яже. Сенсу ж у дискусії "чи нічого справді краще ніж нічого" – немає взагалі.

А ось подавати № 7457, як "євроінтеграційний" – це перебір і червона лінія. Бо насправді він ретроградський і більше гармонізується з РФ ніж ЄС. Бо в ім’я євроінтеграції від імені України вже набрехали більше ніж достатньо. Бо тут ми маємо справу з черговим шулерством у сфері наркополітики, а шулерам їхні махінації спускати не можна ніяк. За шулерство не беруть в ЄС, а луплять канделябрами.

Ще раз. 7 червня 2022 року в Кабінеті міністрів група поки невстановлених осіб витерла ноги об експертну позицію МОЗ, підмінила результат громадського обговорення, зігравши з нами крапленими картами. І це причина розчохлити канделябри. Принаймні тим, хто зараз в тилу і дотягнеться.

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