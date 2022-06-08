3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни – Ляшко

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.

При цьому близько 3-4 мільйонам людей потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

"З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я, буде зростати.

Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я", – наголошує міністр.

Віктор Ляшко розповів, якими можуть бути наслідки впливу війни на психіку українців.

Зокрема:

психічні розлади мають негативний вплив на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онкології;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (у 4 рази частіше, ніж інші) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

(у 4 рази частіше, ніж інші) осіб з психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання; люди з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають та в середньому курять більше;

в цілому звернення до лікарів, увага до власного здоров’я та періодичність проходження рутинних обстежень падає за наявності психічних хвороб, що призводить до пізньої діагностики хвороб та меншої успішності їх лікування;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50% , а від серцевих – на 67% ;

, а від серцевих – на ; у людей з ПТСР більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунку, гастрит і артрит.

ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками тощо;

у разі важких пережитих травм окремі ризики можуть наставати на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяції.

Після війни щонайменше кожна 5 людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні створили Telegram-бот "Друг. Перша допомога", який може надати психологічну допомогу у стресовій ситуації.