У Мексиці керівника зоопарку звинуватили у тому, що він подав на різдвяну вечірку карликових кіз

Колишнього керівника зоопарку Мексики звинувачують у тому, що він наказав убити і приготувати для вечірки на Різдво карликових кіз.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу.

"Ці чотири тварини були забиті та приготовані на території зоопарку, і були подані як їжа на вечірці наприкінці року", – сказав Фернандо Руїс Гутьєррес, директор департаменту охорони навколишнього середовища штату.

Директор Рубен Нава був звільнений з посади директора місцевого зоопарку в місті Чілпансінго 12 січня 2023-го року після смерті оленя.

Пізніше офіційні особи заявили, що розслідування виявило, що деяких тварин у зоопарку нібито продавали, торгували або їли за наказом Нави.

У державному департаменті охорони навколишнього середовища кажуть, що оленів і велику рогату худобу також продавали приватним особам без належного обліку.

Наву також звинувачують у тому, що він нібито обміняв зебру на інструменти, необхідні для лагодження речей у зоопарку, але перевірка не виявила таких інструментів у закладі.

Невідомо, чи було Наві офіційно пред'явлено звинувачення у справі і чи був у нього адвокат.

У Мексиці вже давно є проблема з незаконним придбанням екзотичних тварин приватними особами.

Відомо, що протягом багатьох років торговці наркотиками в Мексиці будують приватні звіринці левів, тигрів та інших диких тварин. Хижаки іноді тікають, сіючи паніку серед населення.